В массовом убийстве в Житомирской области погиб украинский военный, старший сержант Вульчин Виталий Степанович.

Об этом в Facebook сообщает Бригада быстрого реагирования Национальной гвардии Украины.

"Он только что вернулся с фронта, где 8 месяцев оборонял нашу страну от марионеточных боевиков и кадровых военных соседней восточной страны. Пройдя ожесточенные бои на Светлодарской дуге, где каждый день смерть дышала ему в спину, страшная трагедия подкралась на мирной земле. Он был застрелен во сне, когда отдыхал на заслуженном отдыхе со своими друзьями", – говорится в сообщении.

Вульчин Виталий Степанович Facebook Бригада быстрого реагирования Нацгвардии

Как сообщал OBOZREVATEL:

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!