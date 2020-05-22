В массовом убийстве в Житомирской области погиб украинский военный, старший сержант Вульчин Виталий Степанович.
Об этом в Facebook сообщает Бригада быстрого реагирования Национальной гвардии Украины.
"Он только что вернулся с фронта, где 8 месяцев оборонял нашу страну от марионеточных боевиков и кадровых военных соседней восточной страны. Пройдя ожесточенные бои на Светлодарской дуге, где каждый день смерть дышала ему в спину, страшная трагедия подкралась на мирной земле. Он был застрелен во сне, когда отдыхал на заслуженном отдыхе со своими друзьями", – говорится в сообщении.
Вульчин Виталий Степанович
Facebook Бригада быстрого реагирования Нацгвардии
Как сообщал OBOZREVATEL:
В ночь на 22 мая в Житомирской области мужчина расстрелял семерых человек, с которыми отдыхал на природе. Позже появились фото с места преступления.
В полиции сообщил, что жертвами массового убийства в Житомирской области стали участники АТО на Донбассе, которые были добровольцами.
Подозреваемым в убийстве семерых мужчин на Житомирщине является 58-летний арендатор местного водоема Анатолий Захаренко.
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