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22 мая • обновлено в 15:50
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Убийство на Житомирщине: погиб нацгвардеец Вульчин. Фото

9.9т
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В массовом убийстве в Житомирской области погиб украинский военный, старший сержант Вульчин Виталий Степанович.

Об этом в Facebook сообщает Бригада быстрого реагирования Национальной гвардии Украины.

"Он только что вернулся с фронта, где 8 месяцев оборонял нашу страну от марионеточных боевиков и кадровых военных соседней восточной страны. Пройдя ожесточенные бои на Светлодарской дуге, где каждый день смерть дышала ему в спину, страшная трагедия подкралась на мирной земле. Он был застрелен во сне, когда отдыхал на заслуженном отдыхе со своими друзьями", – говорится в сообщении.

Вульчин Виталий Степанович

Вульчин Виталий Степанович

Facebook Бригада быстрого реагирования Нацгвардии

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Массовое убийство на Житомирщине
Место
Украина
Теги
нацгвардейцы Национальная гвардия
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