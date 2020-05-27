Главная Новости
27 мая • обновлено в 22:55
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

В селе на Житомирщине, где убили 7 человек, рассказали об агрессии охотника: его боялись

Читать материал на украинском

В селе Новоселица Житомирской области утверждают, что охотник Анатолий Захаренко, подозреваемый в убийстве семерых человек, якобы угрожал местным, а некоторым приставлял пистолет к виску.

Об этом сообщило издание "КП в Украине", ссылаясь на комментарии жителей села. По данным журналистов, некоторые знакомые Захаренко боятся его.

Массовое убийство на Житомирщине

Массовое убийство на Житомирщине

Коллаж

"Потому и говорят, что он нормальный и адекватный, вдруг придется ответить перед ним за свои слова", – сказано в материале.

"Если бы я жила не в Киеве, а в селе, я бы боялась, что вечером выйду из дома, а из-за угла выйдет "Кацап" с пистолетом и голову мне снесет", – рассказала уроженка Новоселицы Виктория.

Она добавила, что о задержанном ничего хорошего сказать не может. "Год назад он бегал по селу с пистолетом, приставлял к виску людям – я лично их знаю. Говорил: "Я вас порешу, постреляю, я здесь власть, и мне на все наплевать". Такое происходило систематически", – утверждает женщина.

Она назвала Захаренко агрессивным и вспыльчивым. "Ему не надо было какого-то повода, чтобы начать разборки. А на том пруду бесчинства были постоянно – пьянки-гулянки, баня, девочки. Все его побаивались – здоровый, коренастый дядька. Старались не пересекаться", – сказала бывшая местная жительница.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Криминал" на OBOZREVATEL.

Автор
Дарья Дурова
Темы
Криминал Массовое убийство на Житомирщине
Место
Украина Житомир
Теги
убийство стрельба
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
1
Смешно
3
Интересно
2
Печально
0
Трэш
Расследования

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 21 905.

    Вылечились: 7995. Умерли: 658.

  • В мире заболели более 5,7 млн человек, погибли – более 354 тысяч.

  • В США анонсировали вакцину от COVID-19: назван срок.

  • Вирусолог пояснила опасность "лекарства Трампа", которым лечили COVID-19

  • Выяснилось, как коронавирус передается в метро: ученые показали наглядное видео.

Новости расследований

Топ-публикации

Топ-блоги