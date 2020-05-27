В селе Новоселица Житомирской области утверждают, что охотник Анатолий Захаренко, подозреваемый в убийстве семерых человек, якобы угрожал местным, а некоторым приставлял пистолет к виску.

Об этом сообщило издание "КП в Украине", ссылаясь на комментарии жителей села. По данным журналистов, некоторые знакомые Захаренко боятся его.

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"Потому и говорят, что он нормальный и адекватный, вдруг придется ответить перед ним за свои слова", – сказано в материале.

"Если бы я жила не в Киеве, а в селе, я бы боялась, что вечером выйду из дома, а из-за угла выйдет "Кацап" с пистолетом и голову мне снесет", – рассказала уроженка Новоселицы Виктория.

Она добавила, что о задержанном ничего хорошего сказать не может. "Год назад он бегал по селу с пистолетом, приставлял к виску людям – я лично их знаю. Говорил: "Я вас порешу, постреляю, я здесь власть, и мне на все наплевать". Такое происходило систематически", – утверждает женщина.

Она назвала Захаренко агрессивным и вспыльчивым. "Ему не надо было какого-то повода, чтобы начать разборки. А на том пруду бесчинства были постоянно – пьянки-гулянки, баня, девочки. Все его побаивались – здоровый, коренастый дядька. Старались не пересекаться", – сказала бывшая местная жительница.

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