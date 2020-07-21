Убийство медика на Донбассе: стало известно, что террористы поиздевались над телом воина

Оккупанты осквернили тело украинского медика Николая Илина, который был убит при обстреле возле Зайцевого на Донбассе 13 июля.

Об этом сообщил "Укринформ", в распоряжении которого появились фото погибшего. Снимки обнародованы не были.

"Отснятые снимки переданного оккупантами тела настолько ужасны, что на них нельзя смотреть и, тем более, публиковать", – говорится в сообщении.

Журналисты рассказали, что по непонятным причинам тело было распорото от таза к шее, после чего грубо сшито. Кроме того, тело покрыто большими трупными пятнами, поскольку хранилось не в морге.

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