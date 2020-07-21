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Убийство медика на Донбассе: стало известно, что террористы поиздевались над телом воина

Расследования
3,8 т.
Николай Илин

Погибший на Донбассе Николай Илин.

Оккупанты осквернили тело украинского медика Николая Илина, который был убит при обстреле возле Зайцевого на Донбассе 13 июля.

Об этом сообщил "Укринформ", в распоряжении которого появились фото погибшего. Снимки обнародованы не были.

"Отснятые снимки переданного оккупантами тела настолько ужасны, что на них нельзя смотреть и, тем более, публиковать", – говорится в сообщении.

Журналисты рассказали, что по непонятным причинам тело было распорото от таза к шее, после чего грубо сшито. Кроме того, тело покрыто большими трупными пятнами, поскольку хранилось не в морге.

Как сообщал OBOZREVATEL:

УкраинаОперация Объединенных сил на ДонбассеРоссийско-украинский конфликтВойна на ДонбассеНовости ДонбассаДонбассВооруженные силы Украины
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