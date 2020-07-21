Убийство медика на Донбассе: стало известно, что террористы поиздевались над телом воина
Погибший на Донбассе Николай Илин.
Оккупанты осквернили тело украинского медика Николая Илина, который был убит при обстреле возле Зайцевого на Донбассе 13 июля.
Об этом сообщил "Укринформ", в распоряжении которого появились фото погибшего. Снимки обнародованы не были.
"Отснятые снимки переданного оккупантами тела настолько ужасны, что на них нельзя смотреть и, тем более, публиковать", – говорится в сообщении.
Журналисты рассказали, что по непонятным причинам тело было распорото от таза к шее, после чего грубо сшито. Кроме того, тело покрыто большими трупными пятнами, поскольку хранилось не в морге.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Николай Илин ("Эстонец") погиб 13 июля, попав в составе эвакуационной группы в засаду террористов. Он пытался спасти раненого бойца.
Российские наемники передали Украине с оккупированной территории Донбасса неидентифицированное тело военного ВСУ.
Результаты экспертизы ДНК показали, что погибший – медик-сержант 137-го батальона.
Близкий друг военного медика рассказал, что Илин мечтал жениться на украинке и вернуться в Таллинн. Он хотел, чтобы в случае гибели его прах развеяли в Беларуси, Эстонии и Украине.