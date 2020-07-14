Обстрел группы эвакуации на Донбассе – третий факт вероломства после Иловайска и ДАП, – Офис генпрокурора

Расследования 18:02, 14.07.2020

Обстрел террористами военнослужащих, которые пытались эвакуировать тело погибшего 13 июля возле с. Зайцево украинского разведчика, произошел после согласования режима тишины.

По данному факту прокуратурой Донецкой области начато досудебное расследование, сообщается на сайте Офиса генпрокурора Украины.

Правоохранители будут расследовать нарушение законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством, представителями не предусмотренных законом вооруженных формирований (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Прокурорами установлено, что 13 июля при попытке эвакуации тела погибшего командира разведывательного взвода, который подорвался на неизвестном взрывном устройстве возле с. Зайцево Бахмутского района, боевики открыли огонь из крупнокалиберного стрелкового оружия по военным с маркировкой медицинского персонала.

В результате был убит сержант-старший боевой медик десантно-штурмовой роты, а заместитель начальника штаба получил травмы средней тяжести.

"Таким образом, прокуроры видят в действиях представителей НВФ РФ признаки вероломства, что прямо запрещено статьей 37 Дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года", – сказано в сообщении.

В Офисе генерального прокурора отметили, что это третий зарегистрированный факт вероломства после Иловайской трагедии и обороны Донецкого аэропорта.

Посольство Соединенных Штатов Америки в Киеве осудило оккупантов.
Twitter / U.S. Embassy Kyiv

Как писал OBOZREVATEL:

Комментировать
Расследования

Смотрите также

Мечтал о победе: что известно о 29-летнем Олеге Шило, которого убил снайпер на Донбассе

На Донбассе расстреляли группу эвакуации: 9 человек попали в тройную засаду

Ресторан "Велюр" "слуги" Тищенко пригласил киевлян развлекаться до утра. Видеофакт

Российская певица после Крыма собралась на гастроли в Киев и Одессу. Фото афиши

Украина прощается с погибшим на Донбассе Героем Матвеевым: фото и видео