"Мой ангел в земле, а они тут!" Что за год произошло с делом 5-летнего Кирилла Тлявова и куда пропало орудие убийства

Через год после убийства ребенка суд приступил к рассмотрению дела по сути

Переяславский межрайонный суд спустя почти год приступил к рассмотрению по сути дела об убийстве пьяными полицейскими 5-летнего мальчика Кирилла Тлявова на Киевщине. В СИЗО остается только один из четырех обвиняемых – бывший коп Иван Приходько, остальные – Владимир Петровец и Дмитрий Кривошея вышли под залог, им вменяется статья "Хулиганство". Также под личным обязательством находится и несовершеннолетний сын Петровца, который участвовал в стрельбе по банкам.

В защиту подозреваемых выступили местные депутаты, они требуют, чтобы и Приходько отпустили на поруки.

Дело движется со скрипом, так и не найдена главная улика – оружие, из которого был убит ребенок. По словам адвокатов семьи Кирилла, ГБР ничего не делает для того, чтобы его найти.

Подробнее об этой трагедии читайте в материале OBOZREVATEL.

Подсудимые все отрицают

Бабушка ребенка Александра Николаевна живет одной надеждой, что убийцы ее маленького внука все-таки будут наказаны. Пенсионерка уже практически наизусть выучила Уголовный кодекс, знает каждую страничку в многотомном деле о смерти Кирилла.

На прошлой неделе состоялось очередное заседание суда, на котором впервые начали рассматривать дело по сути.

Кириллу Тлявову было всего пять лет Facebook Татьяны Тлявовой

"Сейчас идет исследование материалов дела. Суд рассмотрел протокол осмотра места события, протокол обыска помещений, где живут Петровец и Приходько. Подсудимые все отрицают, заявляют, что им все подбросили, что им это не принадлежит, и что там они не проживают. Они не просто не признают свою вину, они еще и хотят нас сделать виноватыми! В чем мы виноваты, в том, что у нас ребенка убили? Наш ангел уже в земле, а они живут", – плачет и рассказывает Александра Николаевна.

Напомним, 31 мая 2019 года пьяные копы Переяслава Владимир Петровец и Иван Приходько, а также их друг Дмитрий Кривошея и несовершеннолетний сын Петровца Станислав устроили "развлечение". Стреляли по банкам прямо в городе, где примерно в нескольких десятках метров играли дети. Одна из пуль попала в голову Кирилла. Не смотря на все усилия врачей, мальчик умер.

Сегодня

ГБР не хочет искать оружие?

Расследованием дела занималось Государственное бюро расследований. Однако несмотря на все заверения бывшего руководителя ведомства Романа Трубы, до сих пор не найдена основная улика – оружие. Один из адвокатов семьи Тлявовых Андрей Левковец считает, что ГБР ничего не делала для того, чтобы его отыскать.

"Ивану Приходько инкриминируется то, что именно он произвел смертельный выстрел. Остальные теперь обвиняются по статье "хулиганство". Обвиняемые вину не признают и с помощью третьих лиц противодействуют установлению обстоятельств.

Оружие пропало, но есть основания полагать, что оно исчезло не без помощи сотрудников полиции, коллег обвиняемых, которые вроде бы их и задержали.

Неподалеку от места стрельбы играли дети Скрин видео

Тут развлекалась пьяная компания Скрин видео

"У нас есть подозрение, что формально они их задержали потому что поднялся большой шум. Но при этом сделали все, чтобы максимально усложнить доказываемость их преступления", – говорит OBOZREVATEL Левковец.

Также у защиты есть претензии и к ГБР, которое фактически занималось расследованием преступления.

"Мы через суд заставили ГБР открыть производство о сокрытии преступления. Сами они этого делать не хотели. Мы написали им заявление, а они даже не думали вносить его в Единый реестр расследований. ГБР всячески нам противодействовало", – отметил адвокат.

По его словам, сотрудник ГБР могли легко найти следы оружия, поскольку достоверно известно, кто из полицейских выезжал на место преступления.

Приходько, Кривошея, Петровец в зале суда Скрин видео

"Когда наряд выезжает, то они расписываются, и можно установить, кто там был. Можно по геолокации их телефонов установить, где они были, куда перемещались. Проверить их звонки в этот момент, с кем они связывались, посмотреть перемещение этих лиц. Если окажется, что это кто-то из родственников обвиняемых, то тут все станет понятно. Может, кто-то полицейских туда поехал и под видом осмотра места происшествия забрал оружие. Но ГБР этим заниматься не хочет. Как и вопросом вовлечения подозреваемыми в преступление несовершеннолетнего", – поясняет адвокат.

На защиту встали депутаты

Что интересно, на защиту обвиняемых в убийстве ребенка встали и местные депутаты. По словам еще одного адвоката Тлявовых Александра Щербины, еще на этапе взятия под стражу этих полицейских группа чиновников хотела взять их на поруки.

Да и на последних заседаниях они требовали отпустить Приходько из-под стражи.

Кирилл с родителями и старшим братом Facebook Татьяны Тлявовой

Среди "защитников" – депутаты городского совета Владислав Юденко ("Новые лица") и Николай Гура ("Самопомощь"), депутат районного совета Переяслава Владимир Макарчук (Аграрная партия). Также к ним присоединиться хотела и депутат горсовета Переяслава Марина Навальная. Правда в разговоре с OBOZREVATEL она заявила, что в конечном результате не стала поддерживать своих коллег и на суд не приходила.

А вот Владислав Юденко так пояснил свою позицию: "В этом нет никакого секрета, ко мне обратились как к депутату родственники Ивана Приходько, да и город у нас маленький, я его знаю. Я понимаю, что этот инцидент случился по неосторожности, к сожалению, это привело к трагедии. Ребенка жалко, его уже не вернуть. Но я как юрист понимаю, что такое взять на поруки. Во время карантина всех арестованных, даже убийц, насильников и маньяков отпускали временно под домашний арест. Мы же не подписываемся под невиновностью этих людей, мы просим отпустить на время карантина одного человека".

Кирилл, одно из последних фото ребенка Facebook Татьяны Тлявовой

Один из обвиняемых ездит мимо дома семьи убитого ребенка

Но на этом депутаты не остановились. Например, Владимир Макарчук после того, как суд отпустил бывшего полицейского Петровца под залог, взял его на работу водителем в свою фирму.

"Мало того, что взял на работу, так под этим видом они на суде просили, чтобы Петровцу разрешили покидать пределы города", – рассказывает бабушка Кирилла.

Петровец Страна

По словам женщины, теперь Петровец несколько раз в день проезжает неподалеку от их дома. "Я четыре года работала у Макарчука. Я спросила у него на суде: "Вам не стыдно защищать людей, которые убили моего внука?" Он только плечами пожал. Теперь адвокаты говорят, что их подзащитные просто не знали местности. Как же не знали, если они в этот район на обед в столовую ездили каждый день? Покупали тут комплексный обед. Они прекрасно знают местность", – говорит Александра Тлявова.

Кирилл Тлявов Facebook Татьяны Тлявовой

Кирилл с мамой и старшим братом Facebook Татьяны Тлявовой

Защищать обвиняемых взялись пять адвокатов, один из них – известный Виктор Чевгуз.

"Мне на суде этот адвокат сказал: "Чего ты хочешь? Если их оправдают, то, может быть, они и попросят у тебя прощения". Вот так уже они себя ведут. Мать несовершеннолетнего как-то в зале суда сказала: "Надо еще посмотреть, кто тут потерпевший". Как такое можно выносить? Я как с суда прихожу, так ночью уже не сплю. Мой ангел в земле, а они тут", – плачет бабушка.

Перед судебным заседанием, 29 мая, мать Приходько даже умудрилась обвинить бабушку Кирилла в ненадлежащем уходе за внуком. Также она утверждает, что ее сына судят показательно как "мента", чтобы поставить галочку в ГБР. Она уверена, что виновных в деле гораздо больше.

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