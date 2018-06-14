Убийство контрразведчика Хараберюша: СБУ завершила расследование

Главное следственное управление Службы безопасности Украины завершило досудебное расследование убийства контрразведчика полковника Александра Хараберюша.

Как сообщила пресс-служба Генпрокуратуры, подозреваемой вручен обвинительный акт в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 258 (террористический акт, повлекший гибель человека) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемой грозит пожизненное заключение.

Следствием установлено, что гражданка Украины по предварительному сговору с участниками террористической организации "ДНР", действуя по их указаниям и инструкциям, прикрепила самодельное взрывное устройство на магнитной основе к днищу автомобиля, которым пользовался погибший.

"Удостоверившись, что Хараберюш сел за руль указанного автомобиля и начал движение, обвиняемая осуществила звонок на номер оператора мобильной связи, установленный во взрывном устройстве, чем активировала его. В результате взрыва офицер погиб на месте происшествия", – сказано в сообщении.

По данным следствия мотивами совершения этого террористического акта было прекращение эффективного выполнения потерпевшим своих служебных обязанностей в районе проведения АТО, а целью – запугивание населения Донецкой области и сотрудников правоохранительных органов.

Обвинительный акт уже направлен в суд для рассмотрения по существу. Досудебное расследование в отношении организаторов и других соучастников террористического акта продолжается.

Как сообщал OBOZREVATEL, авто с полковником СБУ Александром Хараберюшем было взорвано в центре Мариуполя 31 марта 2017 года. О задержании исполнительницы убийства, жительницы оккупированного Донецка Юлии Просоловой, СБУ сообщила 31 октября.