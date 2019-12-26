Подозреваемые могут выйти: в деле об убийстве ребенка копами назрел новый скандал

На заседании в четверг, 26 декабря Переяславский районный суд не рассматривал продление меры пресечения подозреваемым в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова.

Решались только вопросы отвода двух судей, сообщает hromadske. Так, сначала Игорь Опанасюк удовлетворил ходатайство об отводе своей коллеги, судьи Ярославы Керекез.

Потом он сам взял отвод из-за дружеских отношений с одним из подозреваемых полицейских Владимиром Петровым. При этом прокурор отметил, что этот факт ставит под сомнение решение Опанасюка касательно Керекез.

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В итоге суд решил направить материалы дела в Киевский апелляционный суд, который должен определить его подсудность. Продолжить рассмотрение в Переяслав-Хмельницком невозможно, потому что это могли делать только двое судей – Опанасюк и Керекез.

Таким образом, апелляционный суд должен направить материалы дела в другой суд, который уже рассмотрит продление содержания под стражей трем подозреваемым. Сделать это необходимо до 31 декабря, поскольку в этот день истекает срок меры пресечения.

Адвокат семьи Тлявових Александр Щербина заявил, что защита будет делать все, чтобы успеть продолжить содержание под стражей. Если сделать это не успеют – все подозреваемые в убийстве выйдут на свободу.

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