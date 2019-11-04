Угрожали и требовали деньги: появились детали жестокого убийства ІТ-шника в Черкассах

У айтишника Андрея Заканича, который был застрелен в середине сентября в Черкассах, бывшие коллеги требовали 80 тысяч долларов.

О конфликте с ними рассказала гражданская жена погибшего, говорится в постановлении Сосновского районного суда г. Черкассы. Поэтому сейчас основная версия, которую рассматривают правоохранители – имущественный конфликт потерпевшего с IT-специалистами из Львова.

Заканич работал в компании "Моребис", у которой были филиалы в Черкассах и Полтаве. Компания предоставляла услуги по аутсорсингу для американской фармацевтической фирмы HealthPrecision. Однако работа, предусмотренная договором, не была выполнена.

По словам жены, Андрей уволился из "Моребис" и основал собственную фирму, куда перешла и часть сотрудников. Он получил от HealthPrecision новый контракт и продолжил работу с заказчиком. Однако бывшие коллеги угрожали ему физической расправой и требовали 79 500 долларов.

Андрея Заканича застрелили в собственном авто UA: Черкассы

Кроме того, в мае этого года ЧП "Моребис LV", зарегистрированое во Львове, судилось с пострадавшим с требованием опровержения недостоверной информации и взыскании морального ущерба в сумме 100 тысяч гривен. Тогда Фемида не приняла к рассмотрению исковое заявление.

Сейчас же, своим постановлением Сосновский районный суд Черкасс дал следователям разрешение на доступ ко всем счетам, имуществу, записям видеокамер, телефонных переговоров сотрудников львовской компании.

Напомним, 37-летний предприниматель Андрей Заканич был застрелен выстрелом в сердце 18 сентября 2019 года в Черкассах в собственном автомобиле. Именно он был разработчиком всеукраинского информационно-аналитического сервиса ОСМД-online, который предоставлял услуги для ОСМД.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Черкассах мужчина погиб от наезда маршрутки.

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