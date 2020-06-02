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2 июня • обновлено в 20:11
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Убийство Гонгадзе: свидетель заявил, что осужденный Пукач готовится сбежать в Крым

1.8т
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Осужденный по уголовному делу об убийстве украинского журналиста Георгия Гонгадзе Александр Пукач может скоро выйти из тюрьмы и сбежать в оккупированный РФ Крым.

Об этом в интервью Liga.net рассказал тайный свидетель по уголовному делу Игорь Таран, сославшись на информацию от "неравнодушных людей".

"Пукача задержали в 2009 году. Но большую часть времени он провел не в колонии, а в СИЗО. И сейчас продолжает там находиться. По "Закону Савченко", год в СИЗО равен двум годам в колонии. Таким образом, общий срок “отсидки” уже превысил 15 лет. Это рубеж, который с учетом других факторов – инвалидности и возраста – позволяет его адвокатам просить суд о досрочном освобождении уже в этом году. А на южном берегу Крыму его уже ждет купленный особняк", – сообщил он.

Александр Пукач

Александр Пукач

Напомним, что журналист Георгий Гонгадзе был убит в 2000 году. В 2008 году за убийство журналиста были осуждены Валерий Костенко и Александр Попович. Бывший генерал-лейтенант милиции Александр Пукач был осужден за убийство Гонгадзе в 2013 году – его приговорили к пожизненному заключению.

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 сентября 2019 года в Украине чтили память журналиста Георгия Гонгадзе, убитого в 2000 году.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Убийство Гонгадзе
Персона
Георгий Гонгадзе
Место
Украина
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