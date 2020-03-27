Убийство журналистов Георгия Гонгадзе и Павла Шеремета заказал один человек.

Об этом в интервью "Гордону" рассказал бывший генеральный прокурор Украины Виктор Шокин.

"На 99% я предполагаю, что это именно тот человек, по моему мнению, который замешан как в деле убийства Шеремета, так и в деле убийства Гонгадзе", – предположил Шокин.

Виктор Шокин

При этом экс-генпрокурор не ответил, ведет ли этот след убийств в Россию.

"На уровне исполнителей, может быть. Заказчик (убийства – Ред.) наш, украинец", – отметил Шокин.

Также он добавил, что не считает второго президента Украины Леонида Кучму заказчиком убийства.

"Я с вами согласен, что это был не Кучма. Но кто конкретно? У меня есть свои предположения, как и по делу Шеремета. Свои личные. Но, учитывая, что идет следствие, не хочу как-то влиять на это следствие своими словами, как-то его перенаправлять...", – рассказал Шокин.

При этом он допустил, что озвучит свою версию этих преступлений, "если пройдет какое-то время и будет тишина ( от полиции – Ред)".

Напомним, что журналист Георгий Гонгадзе пропал 16 сентября 2000 года в Киеве. В ноябре того же года в одном из лесов Киевской области обнаружили его тело. Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва авто.

Как сообщал OBOZREVATEL, Офис генпрокурора закрыл уголовное дело о покушении на бывшего генпрокурора Виктора Шокина.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram