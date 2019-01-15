Убийство Гандзюк: круг подозреваемых сузился

В расследовании убийства чиновницы Херсонского горсовета и общественной активистки Екатерины Гандзюк круг подозреваемых сузился до нескольких лиц, близких к руководству области.

Об этом рассказал в эфире ObozTV народный депутат Украины от БПП Мустафа Найем – член временной следственной комиссии (ВСК) Верховной Рады по расследованию убийства Гандзюк. По его словам, в правоохранительных органах сегодня есть люди, заинтересованные в том, чтобы найти заказчиков.

"У меня есть обоснованные подозрения, что круг заказчиков сейчас очень сужен вокруг 3-5 лиц. Эти люди причастны к руководству области… Мы можем говорить о том, что человек, которого сейчас называют одним из организаторов, был причастен к одному из депутатов областного совета. Это Москаленко, криминальный авторитет, который сбежал из Украины. Он был помощником одного из депутатов облсовета, приближенных к главе облсовета Мангеру", – рассказал нардеп.

"Москаленко сейчас сбежал из Украины и находится не в той зоне, чтобы мы могли требовать его выдачи – в Доминиканской Республике. Он был одним из тех, кто передавал деньги и занимался финансовым обеспечением этого убийства. Было зафиксировано несколько его приездов в офис заказчиков и организаторов. Он это делал на транспортном средстве, принадлежащем одному из депутатов облсовета", – добавил он.

Найем выразил надежду, что у следствия "хотя бы движения в этом направлении будут".

На вопрос, насколько реально найти и привлечь к ответу заказчиков убийства, депутат заявил:

"Сейчас много зависит от политики. Сейчас много людей в руководящих органах Национальной полиции, СБУ, на местном и на центральном уровне, понимают резонанс, который вызовет арест конкретных людей. Надеюсь, что политический фон не станет препятствием для того, чтобы им предъявили подозрения".

ВСК по расследованию убийства Гандзюк depo.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее генпрокурор Юрий Луценко заявил, что следствию известна фамилия заказчика убийства Екатерины Гандзюк.

В свою очередь, глава Национальной полиции Сергей Князев рассказал, что расследование находится на завершающем этапе, были собраны все необходимые доказательные материалы.

Как известно, 31 июля в Херсоне неизвестный облил Екатерину Гандзюк концентрированной серной кислотой. Позже в полиции рассказывали, что в деле о покушении на активистку были задержаны шестеро подозреваемых, большинство из которых – участники АТО.

Екатерина несколько месяцев проходила реабилитацию, однако 4 ноября скончалась в больнице из-за обрыва тромба, после чего полиция переквалифицировала дело в законченное умышленное убийство.

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