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1 ноября • обновлено в 23:37
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Доказательств нет: в СБУ заявили о трудностях в расследовании убийства Гандзюк

1.3т Читать материал на украинском

Глава Главного следственного управления СБУ Богдан Тиводар надеется, что в ближайшее время главный подозреваемый в организации убийства Екатерины ГандзюкАлексей Левин – будет задержан.

Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова с Савиком Шустером" в пятницу, 1 ноября (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Проверяются на причастность к преступлению не только Гордеев и Рищук, но и другие лица, которые могли заказать это страшное преступление", – сказал он.

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Убийство Гандзюк: в деле произошел новый поворот

Екатерина Гандзюк

Екатерина Гандзюк

ВВС

Пока подозрение, как отметил Тиводар, объявлено только руководителю Херсонского облсовета Владиславу Мангеру. Нужна доказательственная база, которой на сегодня для сообщения подозрений другим лицам нет.

"Сложность преступления в том, что основной огранизатор – Левин – находится в розыске", – добавил он, подчеркнув, что в деле фигурируют четыре исполнителя.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Тема
Свобода слова Савика Шустера
Персоны
Екатерина Гандзюк Владислав Мангер
Место
Украина
Теги
умерла Катя Гандзюк Служба безопасности Украины
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Starik Nik
Starik Nik
Є хороший фільм" "Ворошиловский стрелок"...
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
Тиводар, Медовар... xyйня как и гавзюк
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