Доказательств нет: в СБУ заявили о трудностях в расследовании убийства Гандзюк

Глава Главного следственного управления СБУ Богдан Тиводар надеется, что в ближайшее время главный подозреваемый в организации убийства Екатерины Гандзюк – Алексей Левин – будет задержан.

Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова с Савиком Шустером" в пятницу, 1 ноября (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Проверяются на причастность к преступлению не только Гордеев и Рищук, но и другие лица, которые могли заказать это страшное преступление", – сказал он.

Екатерина Гандзюк ВВС

Пока подозрение, как отметил Тиводар, объявлено только руководителю Херсонского облсовета Владиславу Мангеру. Нужна доказательственная база, которой на сегодня для сообщения подозрений другим лицам нет.

"Сложность преступления в том, что основной огранизатор – Левин – находится в розыске", – добавил он, подчеркнув, что в деле фигурируют четыре исполнителя.

Как сообщал OBOZREVATEL:

31 июля 2018 года в Херсоне активистку Екатерину Гандзюк облили серной кислотой. Нападение произошло у дома, где она жила.

Екатерина несколько месяцев проходила реабилитацию, однако 4 ноября скончалась в больнице.

Сначала уголовное дело было возбуждено по ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство). После смерти Гандзюк полиция переквалифицировала дело на законченное умышленное убийство.

24 июля ГПУ остановила досудебное расследование в отношении Владислава Мангера и Алексея Левина, подозреваемых в организации нападения на активистку.

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