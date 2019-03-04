Убийство Гандзюк: суд вынес скандальное решение по Мангеру

Суд принял решение не продлевать меру пресечения председателю Херсонского облсовета Владиславу Мангеру, которого подозревают в организации убийства активистки и советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк.

Об этом сообщила в Facebook журналистка Марьяна Пьецух. С фигуранта громкого дела сняли электронный браслет.

"Подозрение Мангера за убийство Гандзюк уже сдулось. Судья не нашел оснований продлить ему меру пресечения в виде ареста с правом залога. Он и так был на свободе под залог, а сейчас и без залога может гулять. И паспорта ему должны вернуть в таком случае", – написала она.

Владислав Мангер Страна

Как уточняет LIGA.net, такое решение принял судья Шевченковского райсуда Киева Марьян Головчак.

Отмечается, что обвинение просило продлить на 60 дней меру пресечения для Мангера, а также обязать его и далее не выезжать из Херсона без разрешения следствия, носить электронный браслет, сдать паспорта для выезда за границу, не общаться с другими фигурантами производства.

Как рассказала прокурор Виктория Калита, сохранились риски того, что Мангер может скрываться и оказывать влияние на следствие и свидетелей. Адвокаты подозреваемого в свою очередь заверили, что их подзащитный не собирается бежать от следствия.

"В удовлетворении ходатайства отказать", – озвучил решение суд.

Владислав Мангер Униан

В комментарии РБК-Украина прокурор Дмитрий Боян подчеркнул, что пока неизвестно, будет ли сторона обвинения выступать с повторным ходатайством. По его словам, решение примут на совещании.

"Действует постановление о применении к нему меры пресечения в виде залога. Сейчас стороной обвинения будет решаться вопрос о возможных мерах по Мангеру", – пояснили в прокуратуре.

Прокомментировал решение суда также и адвокат Мангера Александр Шадрин. Он подтвердил, что залог в 2, 5 млн грн остается бессрочной мерой пресечения, передает "Громадське".

"Подозреваемый обязан являться к следователю, однако с него снимут браслет и он сможет передвигаться за пределами Херсона", – добавил защитник.

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