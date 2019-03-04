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Убийство Гандзюк: суд вынес скандальное решение по Мангеру

11.8тЧитать материал на украинском

Суд принял решение не продлевать меру пресечения председателю Херсонского облсовета Владиславу Мангеру, которого подозревают в организации убийства активистки и советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк.

Об этом сообщила в Facebook журналистка Марьяна Пьецух. С фигуранта громкого дела сняли электронный браслет.

"Подозрение Мангера за убийство Гандзюк уже сдулось. Судья не нашел оснований продлить ему меру пресечения в виде ареста с правом залога. Он и так был на свободе под залог, а сейчас и без залога может гулять. И паспорта ему должны вернуть в таком случае", – написала она.

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Убийство Гандзюк: экс-член "Батьківщини" Мангер сорвал заседание суда

Владислав Мангер

Владислав Мангер

Страна

Как уточняет LIGA.net, такое решение принял судья Шевченковского райсуда Киева Марьян Головчак.

Отмечается, что обвинение просило продлить на 60 дней меру пресечения для Мангера, а также обязать его и далее не выезжать из Херсона без разрешения следствия, носить электронный браслет, сдать паспорта для выезда за границу, не общаться с другими фигурантами производства.

Как рассказала прокурор Виктория Калита, сохранились риски того, что Мангер может скрываться и оказывать влияние на следствие и свидетелей. Адвокаты подозреваемого в свою очередь заверили, что их подзащитный не собирается бежать от следствия.

"В удовлетворении ходатайства отказать", – озвучил решение суд.

Владислав Мангер

Владислав Мангер

Униан

В комментарии РБК-Украина прокурор Дмитрий Боян подчеркнул, что пока неизвестно, будет ли сторона обвинения выступать с повторным ходатайством. По его словам, решение примут на совещании.

"Действует постановление о применении к нему меры пресечения в виде залога. Сейчас стороной обвинения будет решаться вопрос о возможных мерах по Мангеру", – пояснили в прокуратуре.

Прокомментировал решение суда также и адвокат Мангера Александр Шадрин. Он подтвердил, что залог в 2, 5 млн грн остается бессрочной мерой пресечения, передает "Громадське".

"Подозреваемый обязан являться к следователю, однако с него снимут браслет и он сможет передвигаться за пределами Херсона", – добавил защитник.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 31 июля в Херсоне неизвестный облил Гандзюк концентрированной серной кислотой. Нападение произошло возле дома, где жила активистка, когда она шла на работу.

  • Екатерина несколько месяцев проходила реабилитацию, однако 4 ноября скончалась в больнице из-за обрыва тромба.

  • Сначала уголовное дело было возбуждено по ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство). После смерти Гандзюк полиция переквалифицировала дело на законченное умышленное убийство.

  • 11 февраля главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру, которого ранее исключили из "Батьківщини", объявили о подозрении в организации убийства Гандзюк.

  • Мангер в свою очередь ответил, что никакого отношения к активистке не имел и не был с ней знаком.

  • Генпрокуратура сообщила пошаговую схему организации убийства Гандзюк, назвав имена главных подозреваемых.

  • Шевченковский районный суд Киева арестовал Мангера до 3 марта с правом внесения залога.

  • 15 февраля залог был внесен и подозреваемого главу Херсонского облсовета выпустили из СИЗО.

  • Позже Мангер заявил, что является жертвой в деле об убийстве активистки.

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Персоны
Екатерина ГандзюкВладислав Мангер
Место
Украина
Тег
Гандзюк
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залупутин Залупутин
залупутин Залупутин
луценко на мыло пусть картавит дома
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Баринов Николай
Баринов Николай
Мыльный пузырь и должен был лопнуть. Это визитная карточка Луценко. Много шума из ничего.
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