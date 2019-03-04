Убийство Гандзюк: суд вынес скандальное решение по Мангеру

Суд принял решение не продлевать меру пресечения председателю Херсонского облсовета Владиславу Мангеру, которого подозревают в организации убийства активистки и советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк.
Об этом сообщила в Facebook журналистка Марьяна Пьецух. С фигуранта громкого дела сняли электронный браслет.
"Подозрение Мангера за убийство Гандзюк уже сдулось. Судья не нашел оснований продлить ему меру пресечения в виде ареста с правом залога. Он и так был на свободе под залог, а сейчас и без залога может гулять. И паспорта ему должны вернуть в таком случае", – написала она.
Владислав Мангер
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Как уточняет LIGA.net, такое решение принял судья Шевченковского райсуда Киева Марьян Головчак.
Отмечается, что обвинение просило продлить на 60 дней меру пресечения для Мангера, а также обязать его и далее не выезжать из Херсона без разрешения следствия, носить электронный браслет, сдать паспорта для выезда за границу, не общаться с другими фигурантами производства.
Как рассказала прокурор Виктория Калита, сохранились риски того, что Мангер может скрываться и оказывать влияние на следствие и свидетелей. Адвокаты подозреваемого в свою очередь заверили, что их подзащитный не собирается бежать от следствия.
"В удовлетворении ходатайства отказать", – озвучил решение суд.
Владислав Мангер
Униан
В комментарии РБК-Украина прокурор Дмитрий Боян подчеркнул, что пока неизвестно, будет ли сторона обвинения выступать с повторным ходатайством. По его словам, решение примут на совещании.
"Действует постановление о применении к нему меры пресечения в виде залога. Сейчас стороной обвинения будет решаться вопрос о возможных мерах по Мангеру", – пояснили в прокуратуре.
Прокомментировал решение суда также и адвокат Мангера Александр Шадрин. Он подтвердил, что залог в 2, 5 млн грн остается бессрочной мерой пресечения, передает "Громадське".
"Подозреваемый обязан являться к следователю, однако с него снимут браслет и он сможет передвигаться за пределами Херсона", – добавил защитник.
Как сообщал OBOZREVATEL:
31 июля в Херсоне неизвестный облил Гандзюк концентрированной серной кислотой. Нападение произошло возле дома, где жила активистка, когда она шла на работу.
Екатерина несколько месяцев проходила реабилитацию, однако 4 ноября скончалась в больнице из-за обрыва тромба.
Сначала уголовное дело было возбуждено по ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство). После смерти Гандзюк полиция переквалифицировала дело на законченное умышленное убийство.
11 февраля главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру, которого ранее исключили из "Батьківщини", объявили о подозрении в организации убийства Гандзюк.
Мангер в свою очередь ответил, что никакого отношения к активистке не имел и не был с ней знаком.
Генпрокуратура сообщила пошаговую схему организации убийства Гандзюк, назвав имена главных подозреваемых.
Шевченковский районный суд Киева арестовал Мангера до 3 марта с правом внесения залога.
15 февраля залог был внесен и подозреваемого главу Херсонского облсовета выпустили из СИЗО.
Позже Мангер заявил, что является жертвой в деле об убийстве активистки.
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