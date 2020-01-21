Убийство Гандзюк: суд вынес решение по экс-помощнику нардепа

Во вторник, 21 января, Печерский суд Киева вынес решение по подозреваемому в убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк бывшему помощнику депутата от БПП Николая Паламарчука Игорю Павловскому.

Фигуранту громкого дела избрали меру пресечения в виде ареста до 4 марта (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Прокуроры заявили на суде, что якобы Павловский привлекал Сергея Торбина (один из подозреваемых в причастности к убийству) и других неустановленных лиц для осуществления преступной деятельности и для сопровождения преступлений. "Преступная группировка совершала преступления против собственности, связанные с умышленным повреждением имущества, преступлений против общественной деятельности и против жизни человека", – сказала сторона обвинения.

Убийство Гандзюк: суд вынес решение по Павловскому Цензор.НЕТ

В частности, прокуроры рассказали, как Павловский поручил мужчинам на фамилии Пилипенко и Брага и другим лицам уничтожить авто активистов путем поджога.

Также, по данным прокуроров, Павловский организовывал массовые беспорядки, в частности под стенами Олешковского сельсовета.

Прокурор также напомнил, что Павловский без уважительных причин не появляется в Приморский райсуд Одессы (уже 5 раз) и один раз не явился в Верховный суд. При этом в те дни, когда Павловского ждали в суде, он активно передвигался по Одессе и Херсону.

Защита все отрицала и просила отказать в удовлетворении ходатайства прокуратуры.

Убийство Гандзюк: суд вынес решение по Павловскому Цензор.НЕТ

20 января стало известно, что обвинительный акт по Павловскому уже находится на рассмотрении Приморского районного суда Одессы со сделкой о признании его виновности в заранее не обещанном укрывательстве нападения на Гандзюк.

Убийство Гандзюк: суд вынес решение по Павловскому Цензор.НЕТ

Убийство Гандзюк: суд вынес решение по Павловскому Цензор.НЕТ

Убийство Гандзюк: суд вынес решение по Павловскому Цензор.НЕТ

Убийство Гандзюк: суд вынес решение по Павловскому Цензор.НЕТ

Ранее в СМИ появилась информация, что именно Павловский передавал деньги организаторам нападения на Гандзюк. Он был арестован 10 ноября 2018 года. Вскоре Павловскому смягчили подозрение, заменив "организацию" на "сокрытие преступления". Также он не явился на несколько судебных заседаний подряд, из-за чего в суде заявили о том, что СБУ по неизвестным причинам скрывает место его нахождения.

Павловского задержала СБУ

Как сообщал OBOZREVATEL:

31 июля 2018 в Херсоне неизвестный облил Гандзюк концентрированной серной кислотой. Нападение произошло у дома, где жила активистка, когда она шла на работу.

Екатерина несколько месяцев проходила реабилитацию, однако 4 ноября скончалась в больнице из-за обрыва тромба.

Сначала уголовное производство было зарегистрировано по ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство). После смерти Гандзюк полиция переквалифицировала дело на законченное умышленное убийство.

11 февраля 2019 голове Херсонского облсовета Владиславу Мангеру, которого ранее исключили из "Батькивщины", объявили о подозрении в организации убийства Гандзюк.

Мангер со своей стороны ответил, что никакого отношения к активистке не имел и не был с ней знаком.

15 февраля был внесен залог и подозреваемого голову Херсонского облсовета выпустили из СИЗО.

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