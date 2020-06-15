Печерский райсуд Киева разрешил задержать главу Херсонского облсовета Владислава Мангера, подозреваемого в причастности к убийству активистки Екатерины Гандзюк, и принудительно доставить его на заседание.

Как рассказали в Facebook-сообществе "Кто заказал Катю Гандзюк?", независимый эксперт, которого привлекли прокуроры, выяснил, что Мангера можно транспортировать в Киев в присутствии врача.

"Состояние его здоровья абсолютно позволяет ему путешествовать в столицу", – говорится в сообщении.

В свою очередь, адвокат Мангера Дмитрий Ильченко сообщил в Facebook, что планирует обратиться в Европейский суд по правам человека.

"Суд в Киеве дал разрешение на принудительную доставку Мангера в суд даже из больницы, вне зависимости от его состояния здоровья. Основанием стали показания врача скорой помощи из Одессы, который Мангера не видел, но видел его справку и на основании этой справки сказал, что он бы его, наверное, в скорой мог бы перевезти, если бы было нужно", – заявил он.

При этом адвокат добавил, что дата доставки Мангера в суд пока неизвестна.

Убийство Гандзюк: суд разрешил принудительно доставить Мангера на заседание

Убийство Гандзюк: суд разрешил принудительно доставить Мангера на заседание

Как писал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что расследование по делу убийства Екатерины Гандзюк продлили до 29 июля в связи с выяснением новых, ранее неизвестных обстоятельств.

Подозреваемый в заказе нападения на активистку Владислав Мангер оказался в больнице. Но активисты считают, что таким образом он скрывается от принудительного привода в суд.