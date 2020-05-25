Подозреваемого в организации нападения на активистку Екатерину Гандзюк Алексея Левина (Москаленко) оставили под арестом до июля.
Об этом в понедельник, 25 мая, сообщил прокурор по делу Андрей Сенюк и адвокат Левина Игорь Мокин, информирует hromadske.
Левина просили оставить под стражей в изоляторе временного содержания СБУ из-за опасений, что он сбежит, будет давить на свидетелей, уничтожит или исказит доказательства.
Защитники подозреваемого назвали риски необоснованными и просили избрать меру пресечения с возможностью внесения залога. Однако суд отказал в опции с залогом.
В прокуратуре отметили, что Левин отказался от любых следственных действий и сейчас продолжается ознакомление с материалами дела.
Алексей Левин
hromadske.ua
Как сообщал OBOZREVATEL:
Левина экстрадировали в Украину 16 марта из Болгарии. Его подозревают в организации нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк.
Его задержали в Болгарии 24 января. Информацию подтвердили в Офисе генпрокурора и в СБУ. Перед этим он изменил внешность.
Суд в Болгарии разрешил экстрадицию Левина 22 февраля и распорядился передать его Украине.
4 декабря 2018 года правоохранители заочно сообщили Левину о подозрении в причастности к убийству.
В результате он выехал из Украины в Доминиканскую Республику. 20 мая 2019 года был заочно арестован.
Напомним, 31 июля 2018 года в Херсоне неизвестный облил Екатерину Гандзюк концентрированной серной кислотой. Нападение произошло у дома, где жила активистка, когда она шла на работу.
Екатерина несколько месяцев проходила реабилитацию, однако 4 ноября умерла в больнице из-за обрыва тромба.
Сначала уголовное дело было возбуждено по ч. 4 ст. 296 УК Украины (Хулиганство). После смерти Гандзюк полиция переквалифицировала дело на законченное умышленное убийство.
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