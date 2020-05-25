Подозреваемого в организации нападения на активистку Екатерину Гандзюк Алексея Левина (Москаленко) оставили под арестом до июля.

Об этом в понедельник, 25 мая, сообщил прокурор по делу Андрей Сенюк и адвокат Левина Игорь Мокин, информирует hromadske.

Левина просили оставить под стражей в изоляторе временного содержания СБУ из-за опасений, что он сбежит, будет давить на свидетелей, уничтожит или исказит доказательства.

Защитники подозреваемого назвали риски необоснованными и просили избрать меру пресечения с возможностью внесения залога. Однако суд отказал в опции с залогом.

В прокуратуре отметили, что Левин отказался от любых следственных действий и сейчас продолжается ознакомление с материалами дела.

Алексей Левин hromadske.ua

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