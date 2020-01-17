"Убийца рядом с ребенком": скандальное фото Мангера возмутило сеть

Глава Херсонского областного совета Владислав Мангер, которого подозревают в заказе убийства активистки Екатерины Гандзюк, возмутил украинцев фото с участницами детского конкурса, спонсором которого он стал.
Скриншот поста со снимком опубликовал на своей странице в Facebook пользователь Сергей Никитенко. На нем скандальный чиновник позирует с двумя девочками и с женщиной. В подписи отмечается, что фото было сделано во время конкурса "Ребенок года-2019".
Владислав Мангер с участницами детского конкурса
Facebook Cергея Никитенко
"Заказчик убийства не просто спокойно разгуливает по улицам и руководит облсоветом. Он еще и меценат. Поддержал какой-то детский конкурс. В итоге ему разрешили сфотографироваться с девочкой. С девочкой. В костюме церкви! Понимаете, в 2020 году в Украине люди одевают детей в костюм храма? И разрешают фотографироваться с убийцами", – возмутился Никитенко.
В комментариях под его постом также разгорелась бурная дискуссия, где люди высказали свое недовольство в связи с цинизмом Мангера.
"Я такие купола только у свнсбк видела. Думала, у нас такое невозможно. А оно вон как", "На личном примере показал, что Владислав Мангер может сделать с неугодной женщиной, заказав обливание кислотой", "Дай бог, чтоб этим детям никогда в жизни больше не встретиться с таким преступником, заказчиком такого ужасного убийства", "Этот мир сошел сума", "С Мангером давно все понятно. Никто его трогать не будет. Сколько там дерьма в бошках родителей – это вопрос", "Раги.ли", – пишут украинцы.
Как сообщал OBOZREVATEL:
31 июля 2018 года в Херсоне неизвестный облил Гандзюк концентрированной серной кислотой. Нападение произошло у дома, где жила активистка, когда она шла на работу.
Екатерина несколько месяцев проходила реабилитацию, однако 4 ноября умерла в больнице из-за обрыва тромба.
Сначала уголовное дело было возбуждено по ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство). После смерти Гандзюк полиция переквалифицировала дело на законченное умышленное убийство.
11 февраля 2019 года главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру, которого ранее исключили из "Батьківщини", объявили о подозрении в организации убийства Гандзюк.
Мангер со своей стороны ответил, что никакого отношения к активистке не имел и не был с ней знаком.
15 февраля был внесен залог и подозреваемого главу Херсонского облсовета выпустили из СИЗО.
8 апреля Мангер был экстренно госпитализирован якобы из-за проблем с сердцем. Ему стало плохо после того, как 5 апреля на него надели электронный браслет, но 12 апреля он уже засветился на работе.
Активисты инициативы "Кто заказал Катю Гандзюк?" заявили, что адвокаты Мангера финансируются из бюджета области и города.
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