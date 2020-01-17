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17 января • обновлено в 14:38
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"Убийца рядом с ребенком": скандальное фото Мангера возмутило сеть

1.6т
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Глава Херсонского областного совета Владислав Мангер, которого подозревают в заказе убийства активистки Екатерины Гандзюк, возмутил украинцев фото с участницами детского конкурса, спонсором которого он стал.

Скриншот поста со снимком опубликовал на своей странице в Facebook пользователь Сергей Никитенко. На нем скандальный чиновник позирует с двумя девочками и с женщиной. В подписи отмечается, что фото было сделано во время конкурса "Ребенок года-2019".

Владислав Мангер с участницами детского конкурса

Владислав Мангер с участницами детского конкурса

Facebook Cергея Никитенко

"Заказчик убийства не просто спокойно разгуливает по улицам и руководит облсоветом. Он еще и меценат. Поддержал какой-то детский конкурс. В итоге ему разрешили сфотографироваться с девочкой. С девочкой. В костюме церкви! Понимаете, в 2020 году в Украине люди одевают детей в костюм храма? И разрешают фотографироваться с убийцами", – возмутился Никитенко.

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В комментариях под его постом также разгорелась бурная дискуссия, где люди высказали свое недовольство в связи с цинизмом Мангера.

"Я такие купола только у свнсбк видела. Думала, у нас такое невозможно. А оно вон как", "На личном примере показал, что Владислав Мангер может сделать с неугодной женщиной, заказав обливание кислотой", "Дай бог, чтоб этим детям никогда в жизни больше не встретиться с таким преступником, заказчиком такого ужасного убийства", "Этот мир сошел сума", "С Мангером давно все понятно. Никто его трогать не будет. Сколько там дерьма в бошках родителей – это вопрос", "Раги.ли", – пишут украинцы.

"Убийца рядом с ребенком": скандальное фото Мангера возмутило сеть

"Убийца рядом с ребенком": скандальное фото Мангера возмутило сеть

"Убийца рядом с ребенком": скандальное фото Мангера возмутило сеть

"Убийца рядом с ребенком": скандальное фото Мангера возмутило сеть

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Мила Озеровская Мила Озеровская
Персоны
Владислав Мангер Екатерина Гандзюк
Место
Украина Херсон
Тег
умерла Катя Гандзюк
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