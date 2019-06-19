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Убийство Гандзюк: СБУ пришла с обыском к экс-чиновнику в Херсоне

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На Херсонщине Служба безопасности Украины 19 июня пришла с обыском к бывшему заместителю главы местной ОГА Евгению Рищуку.

Следственные действия связаны с расследованием убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

"СБУ действительно проводит серию обысков на Херсонщине, в том числе и у экс-замглавы Херсонской ОГА Евгения Рищука", – уточнила она.

Евгений Рищук

Евгений Рищук

Фокус

Гитлянская отметила, что до завершения расследования детали дела не будут разглашаться.

Как известно, в деле о заказном убийстве Гандзюк также фигурируют глава Херсонского облсовета Владислав Мангер и экс-глава Херсонской облгосадминистрации Андрей Гордеев.

Владислав Мангер

Владислав Мангер

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Персона
Екатерина Гандзюк
Место
Украина
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