Убийство Гандзюк: СБУ пришла с обыском к экс-чиновнику в Херсоне

На Херсонщине Служба безопасности Украины 19 июня пришла с обыском к бывшему заместителю главы местной ОГА Евгению Рищуку.

Следственные действия связаны с расследованием убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

"СБУ действительно проводит серию обысков на Херсонщине, в том числе и у экс-замглавы Херсонской ОГА Евгения Рищука", – уточнила она.

Евгений Рищук Фокус

Гитлянская отметила, что до завершения расследования детали дела не будут разглашаться.

Как известно, в деле о заказном убийстве Гандзюк также фигурируют глава Херсонского облсовета Владислав Мангер и экс-глава Херсонской облгосадминистрации Андрей Гордеев.

Владислав Мангер 24

Как писал OBOZREVATEL:

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