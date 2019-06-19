Убийство Гандзюк: СБУ пришла с обыском к экс-чиновнику в Херсоне

На Херсонщине Служба безопасности Украины 19 июня пришла с обыском к бывшему заместителю главы местной ОГА Евгению Рищуку.
Следственные действия связаны с расследованием убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.
"СБУ действительно проводит серию обысков на Херсонщине, в том числе и у экс-замглавы Херсонской ОГА Евгения Рищука", – уточнила она.
Евгений Рищук
Фокус
Гитлянская отметила, что до завершения расследования детали дела не будут разглашаться.
Как известно, в деле о заказном убийстве Гандзюк также фигурируют глава Херсонского облсовета Владислав Мангер и экс-глава Херсонской облгосадминистрации Андрей Гордеев.
Владислав Мангер
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Как писал OBOZREVATEL:
31 июля 2018 года в Херсоне неизвестный облил Екатерину Гандзюк концентрированной серной кислотой. Нападение произошло возле дома, где жила активистка, когда она шла на работу.
Екатерина несколько месяцев проходила реабилитацию, однако 4 ноября скончалась в больнице из-за обрыва тромба.
Сначала уголовное дело было возбуждено по ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство). После смерти Гандзюк полиция переквалифицировала дело на законченное умышленное убийство.
11 февраля главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру, которого ранее исключили из "Батьківщини", объявили о подозрении в организации убийства Гандзюк. Он был задержан, но вскоре выпущен под залог.
Покровский районный суд Днепропетровской области утвердил сделку со следствием обвиняемых в убийстве активистки Екатерины Гандзюк и назначил им наказание в виде лишения свободы от 3 до 6 лет. Речь идет об исполнителях убийства.
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