Заказчик не один: в СБУ назвали мотивы убийства Гандзюк

Основной версией мотивов организации убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк является ее деятельность касательно расследований подпала леса и хищения бюджетных средств.
Об этом на пресс-брифинге в воскресенье, 3 ноября, сообщил глава Главного следственного управления СБУ Богдан Тиводар. Он отметил, что в заказе преступления подозревают не одного человека(чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).
Следователями СБУ, как рассказал представитель ведомства, расследуется пять дополнительных производств под руководством ГПУ. Одно из них касается лиц, которые могут быть причастны к убийству.
Екатерина Гандзюк
Соцсети
Еще три производства касаются обстоятельств, которые предшествовали нападению на девушку.
Кроме того, ГПУ передала на досудебное расследование дело, касающееся возможной служебной халатности полицейских, которые в начальном этапе занимались делом по нападением на Гандзюк.
Как писал OBOZREVATEL:
31 июля в Херсоне неизвестный облил Гандзюк концентрированной серной кислотой. Нападение произошло у дома, где жила активистка, когда она шла на работу.
Екатерина несколько месяцев проходила реабилитацию, однако 4 ноября скончалась в больнице из-за обрыва тромба.
Сначала уголовное дело было возбуждено по ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство). После смерти Гандзюк полиция переквалифицировала дело на законченное умышленное убийство.
11 февраля главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру, которого ранее исключили из "Батьківщини", объявили о подозрении в организации убийства Гандзюк.
Мангер в свою очередь ответил, что никакого отношения к активистке не имел и не был с ней знаком.
15 февраля был внесен залог, и подозреваемого главу Херсонского облсовета выпустили из СИЗО.
8 апреля Мангер был экстренно госпитализирован якобы из-за проблем с сердцем. Ему стало плохо после того, как 5 апреля на него надели электронный браслет, но 12 апреля он уже засветился на работе.
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