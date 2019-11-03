Заказчик не один: в СБУ назвали мотивы убийства Гандзюк

Основной версией мотивов организации убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк является ее деятельность касательно расследований подпала леса и хищения бюджетных средств.

Об этом на пресс-брифинге в воскресенье, 3 ноября, сообщил глава Главного следственного управления СБУ Богдан Тиводар. Он отметил, что в заказе преступления подозревают не одного человека(чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Следователями СБУ, как рассказал представитель ведомства, расследуется пять дополнительных производств под руководством ГПУ. Одно из них касается лиц, которые могут быть причастны к убийству.

Екатерина Гандзюк Соцсети

Еще три производства касаются обстоятельств, которые предшествовали нападению на девушку.

Кроме того, ГПУ передала на досудебное расследование дело, касающееся возможной служебной халатности полицейских, которые в начальном этапе занимались делом по нападением на Гандзюк.

Как писал OBOZREVATEL:

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