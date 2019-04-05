Убийство Гандзюк: полиция подготовила для Мангера сюрприз

На подозреваемого в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк главу Херсонского облсовета Владислава Мангера надели электронный браслет.

Об этом сообщил спикер Национальной полиции Ярослав Тракало, отметив, что правоохранители, по решению суда, будут отслеживать его перемещения, передает "Украинской правде".

"Мангер был приглашен в Днепровский отдела полиции города Херсона, где во исполнение определения суда ему одели электронное средство слежения", - сказал пресс-секретарь.

По его словам, Мангер имеет право перемещаться по Херсону, выезд за пределы города осуществляется только с разрешения следователя СБУ.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram