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Убийство Гандзюк: полиция подготовила для Мангера сюрприз

1.2тЧитать материал на украинском

На подозреваемого в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк главу Херсонского облсовета Владислава Мангера надели электронный браслет.

Об этом сообщил спикер Национальной полиции Ярослав Тракало, отметив, что правоохранители, по решению суда, будут отслеживать его перемещения, передает "Украинской правде".

"Мангер был приглашен в Днепровский отдела полиции города Херсона, где во исполнение определения суда ему одели электронное средство слежения", - сказал пресс-секретарь.

Убийство Гандзюк: полиция подготовила для Мангера сюрприз

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По его словам, Мангер имеет право перемещаться по Херсону, выезд за пределы города осуществляется только с разрешения следователя СБУ.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персоны
Владислав МангерЕкатерина Гандзюк
Место
УкраинаХерсон
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