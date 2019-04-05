Убийство Гандзюк: полиция подготовила для Мангера сюрприз

На подозреваемого в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк главу Херсонского облсовета Владислава Мангера надели электронный браслет.
Об этом сообщил спикер Национальной полиции Ярослав Тракало, отметив, что правоохранители, по решению суда, будут отслеживать его перемещения, передает "Украинской правде".
"Мангер был приглашен в Днепровский отдела полиции города Херсона, где во исполнение определения суда ему одели электронное средство слежения", - сказал пресс-секретарь.
По его словам, Мангер имеет право перемещаться по Херсону, выезд за пределы города осуществляется только с разрешения следователя СБУ.
Как сообщал OBOZREVATEL:
31 июля в Херсоне неизвестный облил Гандзюк концентрированной серной кислотой. Нападение произошло у дома, где жила активистка, когда она шла на работу.
Екатерина несколько месяцев проходила реабилитацию, однако 4 ноября скончалась в больнице из-за обрыва тромба.
Сначала уголовное дело было возбуждено по ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство). После смерти Гандзюк полиция переквалифицировала дело на законченное умышленное убийство.
11 февраля главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру, которого ранее исключили из "Батьківщини", объявили о подозрении в организации убийства Гандзюк.
Мангер в свою очередь ответил, что никакого отношения к активистке не имел и не был с ней знаком.
15 февраля залог был внесен и подозреваемого главу Херсонского облсовета выпустили из СИЗО.
Также активисты обвинили руководителя Нацполиции Херсонской области Артура Мерикова в причастности к убийству Гандзюк.
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