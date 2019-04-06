Убийство Гандзюк: подозреваемый чиновник подал в отставку

Председатель Херсонской областной государственной администрации Андрей Гордеев, которого связывают с убийством активистки Екатерины Гандзюк, подал в отставку.
Об этом на странице в Facebook сообщил народный депутат Украины Александр Спиваковский, опубликовав фото заявления Гордеева на имя президента Петра Порошенко.
Отметим, глава Херсонской ОГА просит уволить его по собственному желанию.
facebook.com/spivakovsky.alexander
Ранее отец убитой активистки заявлял, что организатор преступления сотрудничал с председателем Херсонского облсовета Владиславом Мангером и председателем ОГА Андреем Гордеевым.
После давления общественности Гордеев отверг обвинения в причастности к убийству Екатерины Гандзюк.
Как сообщал OBOZREVATEL:
31 июля в Херсоне неизвестный облил Гандзюк концентрированной серной кислотой. Нападение произошло у дома, где жила активистка, когда она шла на работу.
Екатерина несколько месяцев проходила реабилитацию, однако 4 ноября скончалась в больнице из-за обрыва тромба.
Сначала уголовное дело было возбуждено по ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство). После смерти Гандзюк полиция переквалифицировала дело на законченное умышленное убийство.
11 февраля главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру, которого ранее исключили из "Батьківщини", объявили о подозрении в организации убийства Гандзюк.
Мангер в свою очередь ответил, что никакого отношения к активистке не имел и не был с ней знаком.
15 февраля залог был внесен и подозреваемого главу Херсонского облсовета выпустили из СИЗО.
Также активисты обвинили руководителя Нацполиции Херсонской области Артура Мерикова в причастности к убийству Гандзюк.
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