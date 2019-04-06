Убийство Гандзюк: подозреваемый чиновник подал в отставку

Председатель Херсонской областной государственной администрации Андрей Гордеев, которого связывают с убийством активистки Екатерины Гандзюк, подал в отставку.

Об этом на странице в Facebook сообщил народный депутат Украины Александр Спиваковский, опубликовав фото заявления Гордеева на имя президента Петра Порошенко.

Отметим, глава Херсонской ОГА просит уволить его по собственному желанию.

facebook.com/spivakovsky.alexander

Ранее отец убитой активистки заявлял, что организатор преступления сотрудничал с председателем Херсонского облсовета Владиславом Мангером и председателем ОГА Андреем Гордеевым.

После давления общественности Гордеев отверг обвинения в причастности к убийству Екатерины Гандзюк.

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