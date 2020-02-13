Убийство Гандзюк: по экс-помощнику нардепа вынесено новое решение

Суд оставил под стражей до 4 марта 2020 года без возможности внесения залога Игоря Павловского, подозреваемого в деле об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк.

Об этом в четверг, 13 февраля, сообщила пресс-служба Киевского апелляционного суда. Судьи рассмотрели апелляционные жалобы, поданные стороной защиты и прокурором на постановление следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 21 января 2020 года.

Апелляционную жалобу прокурора было удовлетворено, а апелляционную жалобу стороны защиты удовлетворено частично.

Как пишет "Громадське", адвокат Павловского во время заседания суда пытался доказать необоснованность подозрения. По его словам, следствие не предоставило конкретных доказательств причастности его подзащитного к инкриминируемых преступлений. Также правозащитник сказал, что обыски у его подзащитного проходили с нарушениями, а оружие, которое нашли у него дома, якобы подбросили.

Прокуроры просили суд не изменять меру пресечения для Павловского. Объясняли это риском его побега, давления на свидетелей и других фигурантов, а также уничтожение, искажение вещественных доказательств.

Напомним, бывший помощник депутата от БПП Николая Паламарчука Игорь Павловский подозревается в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255 ("Создание преступной организации"), ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 194 ("Умышленное уничтожение или повреждение имущества"), ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 294 ("Массовые беспорядки") ч. 1 ст. 263 ("Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами") Уголовного кодекса Украины.

Игорь Павловский hromadske.ua

Как сообщал OBOZREVATEL:

31 июля 2018 в Херсоне неизвестный облил Гандзюк концентрированной серной кислотой. Нападение произошло у дома, где жила активистка, когда она шла на работу.

Екатерина несколько месяцев проходила реабилитацию, однако 4 ноября скончалась в больнице из-за обрыва тромба.

Сначала уголовное производство было зарегистрировано по ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство). После смерти Гандзюк полиция переквалифицировала дело на законченное умышленное убийство.

11 февраля 2019 голове Херсонского облсовета Владиславу Мангеру, которого ранее исключили из "Батькивщины", объявили о подозрении в организации убийства Гандзюк.

Мангер со своей стороны ответил, что никакого отношения к активистке не имел и не был с ней знаком.

15 февраля был внесен залог и подозреваемого голову Херсонского облсовета выпустили из СИЗО.

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