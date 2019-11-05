"Не хотели расследовать": Рябошапка сделал громкое признание о деле Гандзюк

Глава ГПУ Руслан Рябошапка заявил, что предыдущие прокуроры не хотели расследовать убийство херсонской активистки Екатерины Гандзюк.
Об этом он сообщил в интервью LB.ua. Генпрокурор отметил, что не будет прямо отвечать на вопрос о саботаже дела.
"Скажу лишь, что мы поменяли группу прокуроров. В этом деле есть огромная проблема. Что его не хотели расследовать", – сказал Рябошапка.
Он добавил, что это случилось по ряд разных причин. "Я об этом не могу публично говорить. Надо очень много сделать, чтобы был результат", – подчеркнул генеральный прокурор.
Он также заявил, что "среда, которая была в момент совершения преступления, на время осуществления расследования, влияла на его результаты".
Екатерина Гандзюк
Соцсети
Как писал OBOZREVATEL:
31 июля в Херсоне неизвестный облил Гандзюк концентрированной серной кислотой. Нападение произошло у дома, где жила активистка, когда она шла на работу.
Екатерина несколько месяцев проходила реабилитацию, однако 4 ноября скончалась в больнице из-за обрыва тромба.
Сначала уголовное дело было возбуждено по ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство). После смерти Гандзюк полиция переквалифицировала дело на законченное умышленное убийство.
11 февраля главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру, которого ранее исключили из "Батьківщини", объявили о подозрении в организации убийства Гандзюк.
Мангер в свою очередь ответил, что никакого отношения к активистке не имел и не был с ней знаком.
15 февраля был внесен залог, и подозреваемого главу Херсонского облсовета выпустили из СИЗО.
8 апреля Мангер был экстренно госпитализирован якобы из-за проблем с сердцем. Ему стало плохо после того, как 5 апреля на него надели электронный браслет, но 12 апреля он уже засветился на работе.
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