"Не хотели расследовать": Рябошапка сделал громкое признание о деле Гандзюк

Глава ГПУ Руслан Рябошапка заявил, что предыдущие прокуроры не хотели расследовать убийство херсонской активистки Екатерины Гандзюк.

Об этом он сообщил в интервью LB.ua. Генпрокурор отметил, что не будет прямо отвечать на вопрос о саботаже дела.

"Скажу лишь, что мы поменяли группу прокуроров. В этом деле есть огромная проблема. Что его не хотели расследовать", – сказал Рябошапка.

Он добавил, что это случилось по ряд разных причин. "Я об этом не могу публично говорить. Надо очень много сделать, чтобы был результат", – подчеркнул генеральный прокурор.

Он также заявил, что "среда, которая была в момент совершения преступления, на время осуществления расследования, влияла на его результаты".

Екатерина Гандзюк Соцсети

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