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6 ноября • обновлено в 01:12
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"Не хотели расследовать": Рябошапка сделал громкое признание о деле Гандзюк

1.1т Читать материал на украинском

Глава ГПУ Руслан Рябошапка заявил, что предыдущие прокуроры не хотели расследовать убийство херсонской активистки Екатерины Гандзюк.

Об этом он сообщил в интервью LB.ua. Генпрокурор отметил, что не будет прямо отвечать на вопрос о саботаже дела.

"Скажу лишь, что мы поменяли группу прокуроров. В этом деле есть огромная проблема. Что его не хотели расследовать", – сказал Рябошапка.

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Он добавил, что это случилось по ряд разных причин. "Я об этом не могу публично говорить. Надо очень много сделать, чтобы был результат", – подчеркнул генеральный прокурор.

Он также заявил, что "среда, которая была в момент совершения преступления, на время осуществления расследования, влияла на его результаты".

Екатерина Гандзюк

Екатерина Гандзюк

Соцсети

Как писал OBOZREVATEL:

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Персоны
Екатерина Гандзюк Руслан Рябошапка
Место
Украина
Теги
умерла Катя Гандзюк Офис генерального прокурора Украины
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