Боится "секретной тюрьмы": подозреваемый в убийстве Гандзюк обжаловал свою экстрадицию

Адвокаты подозреваемого в убийстве активистки Екатерины Гандзюк Алексея Левина подали апелляцию на разрешение болгарского суда экстрадировать его в Украину.
Об этом в понедельник, 24 февраля, на своей странице в Facebook сообщил правозащитник подозреваемого Михаил Величко. В связи с этим шагом передача фигуранта дела в компетентные органы в Украине затягивается.
Запрос на экстрадицию Левина из Болгарии подал Офис генерального прокурора Украины. Следствие называет подозреваемого посредником между заказчиком (Владиславом Мангером) и организатором (Игорем Павловским).
Алексей Левин
gramofona.com
Напомним, Бургасский областной суд в Болгарии разрешил экстрадицию Алексея Левина 22 февраля и распорядился передать его Украине. Это постановление можно было обжаловать в течение 7 дней.
Сторона защиты на суде заявляла о плохих условиях содержания под стражей в Украине, а сам Левин выступил с заявлением, что "в случае экстрадиции его поместят в секретную тюрьму, где к нему будут применены силовые методы".
Как сообщал OBOZREVATEL:
Левина задержали в Болгарии 24 января. Информацию подтвердили в Офисе генпрокурора и в СБУ. Перед этим он изменил внешность.
4 декабря 2018 года правоохранители заочно сообщили Левину о подозрении в причастности к убийству.
В результате он выехал из Украины в Доминиканскую Республику. 20 мая 2019 года он был заочно арестован.
Напомним, 31 июля 2018 года в Херсоне неизвестный облил Гандзюк концентрированной серной кислотой. Нападение произошло у дома, где жила активистка, когда она шла на работу.
Екатерина несколько месяцев проходила реабилитацию, однако 4 ноября умерла в больнице из-за обрыва тромба.
Сначала уголовное дело было возбуждено по ч. 4 ст. 296 УК Украины (Хулиганство). После смерти Гандзюк полиция переквалифицировала дело на законченное умышленное убийство.
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