Главная Новости
24 февраля • обновлено в 22:19
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

Боится "секретной тюрьмы": подозреваемый в убийстве Гандзюк обжаловал свою экстрадицию

705
Читать материал на украинском

Адвокаты подозреваемого в убийстве активистки Екатерины Гандзюк Алексея Левина подали апелляцию на разрешение болгарского суда экстрадировать его в Украину.

Об этом в понедельник, 24 февраля, на своей странице в Facebook сообщил правозащитник подозреваемого Михаил Величко. В связи с этим шагом передача фигуранта дела в компетентные органы в Украине затягивается.

Запрос на экстрадицию Левина из Болгарии подал Офис генерального прокурора Украины. Следствие называет подозреваемого посредником между заказчиком (Владиславом Мангером) и организатором (Игорем Павловским).

Новости
Убийство Гандзюк: по экс-помощнику нардепа вынесено новое решение

Алексей Левин

Алексей Левин

gramofona.com

Напомним, Бургасский областной суд в Болгарии разрешил экстрадицию Алексея Левина 22 февраля и распорядился передать его Украине. Это постановление можно было обжаловать в течение 7 дней.

Сторона защиты на суде заявляла о плохих условиях содержания под стражей в Украине, а сам Левин выступил с заявлением, что "в случае экстрадиции его поместят в секретную тюрьму, где к нему будут применены силовые методы".

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Криминал" на OBOZREVATEL.

Автор
Богдана Васильченко
Тема
Криминал
Персона
Екатерина Гандзюк
Место
Болгария
Тег
умерла Катя Гандзюк
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
0
Смешно
1
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости расследований

Топ-публикации

Топ-блоги