Боится "секретной тюрьмы": подозреваемый в убийстве Гандзюк обжаловал свою экстрадицию

Адвокаты подозреваемого в убийстве активистки Екатерины Гандзюк Алексея Левина подали апелляцию на разрешение болгарского суда экстрадировать его в Украину.

Об этом в понедельник, 24 февраля, на своей странице в Facebook сообщил правозащитник подозреваемого Михаил Величко. В связи с этим шагом передача фигуранта дела в компетентные органы в Украине затягивается.

Запрос на экстрадицию Левина из Болгарии подал Офис генерального прокурора Украины. Следствие называет подозреваемого посредником между заказчиком (Владиславом Мангером) и организатором (Игорем Павловским).

Алексей Левин gramofona.com

Напомним, Бургасский областной суд в Болгарии разрешил экстрадицию Алексея Левина 22 февраля и распорядился передать его Украине. Это постановление можно было обжаловать в течение 7 дней.

Сторона защиты на суде заявляла о плохих условиях содержания под стражей в Украине, а сам Левин выступил с заявлением, что "в случае экстрадиции его поместят в секретную тюрьму, где к нему будут применены силовые методы".

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