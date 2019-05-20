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Убийство Гандзюк: арестован один из ключевых фигурантов расследования

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В понедельник, 20 мая, был заочно арестован подозреваемый в причастности к организации убийства и.о управляющего делами мэрии Херсона, общественного деятеля Екатерины Гандзюк Алексей Левин (Москаленко).

Соответствующее решение принял Шевченковский районный суд Киева, сообщила в Facebook пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган.

"Международный розыск одного из организаторов нападения, которое повлекло за собой смерть Екатерины Гандзюк, наконец разблокирован.

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Екатерина Гандзюк

Екатерина Гандзюк

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Следственным судьей Шевченковского районного суда Киева сегодня, 20 мая 2019 года, вынесено постановление об избрании Алексею Левину меры пресечения в виде содержания под стражей", – написала она.

Уточняется, что постановление вступит в силу через пять дней. После этого, по информации Сарган, ГПУ предоставит экстрадиционный пакет документов украинскому бюро Интерпола, и Левин будет объявлен в международный розыск.

Алексей Левин

Алексей Левин

Скрин видео "Слідство.Інфо"

Отметим, по версии следствия Левин, который ранее был судим, является ключевой фигурой в организации нападения на херсонскую активистку.

4 декабря 2018 года правоохранители заочно сообщили Левину о подозрении в причастности к убийству. В результате он выехал из Украины в Доминиканскую Республику.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персоны
Лариса СарганЕкатерина Гандзюк
Место
Украина
Теги
Гандзюкумерла Катя Гандзюк
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