Убийство Гандзюк: арестован один из ключевых фигурантов расследования

В понедельник, 20 мая, был заочно арестован подозреваемый в причастности к организации убийства и.о управляющего делами мэрии Херсона, общественного деятеля Екатерины Гандзюк Алексей Левин (Москаленко).
Соответствующее решение принял Шевченковский районный суд Киева, сообщила в Facebook пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган.
"Международный розыск одного из организаторов нападения, которое повлекло за собой смерть Екатерины Гандзюк, наконец разблокирован.
Екатерина Гандзюк
krapka.club
Следственным судьей Шевченковского районного суда Киева сегодня, 20 мая 2019 года, вынесено постановление об избрании Алексею Левину меры пресечения в виде содержания под стражей", – написала она.
Уточняется, что постановление вступит в силу через пять дней. После этого, по информации Сарган, ГПУ предоставит экстрадиционный пакет документов украинскому бюро Интерпола, и Левин будет объявлен в международный розыск.
Алексей Левин
Скрин видео "Слідство.Інфо"
Отметим, по версии следствия Левин, который ранее был судим, является ключевой фигурой в организации нападения на херсонскую активистку.
4 декабря 2018 года правоохранители заочно сообщили Левину о подозрении в причастности к убийству. В результате он выехал из Украины в Доминиканскую Республику.
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31 июля в Херсоне неизвестный облил Гандзюк концентрированной серной кислотой. Нападение произошло возле дома, где жила активистка, когда она шла на работу.
Екатерина несколько месяцев проходила реабилитацию, однако 4 ноября скончалась в больнице из-за обрыва тромба.
Сначала уголовное дело было возбуждено по ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство). После смерти Гандзюк полиция переквалифицировала дело на законченное умышленное убийство.
11 февраля главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру, которого ранее исключили из "Батьківщини", объявили о подозрении в организации убийства Гандзюк.
Мангер в свою очередь ответил, что никакого отношения к активистке не имел и не был с ней знаком.
Шевченковский районный суд Киева арестовал Мангера до 3 марта с правом внесения залога. 15 февраля залог был внесен и его выпустили из СИЗО.
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