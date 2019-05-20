Убийство Гандзюк: арестован один из ключевых фигурантов расследования

В понедельник, 20 мая, был заочно арестован подозреваемый в причастности к организации убийства и.о управляющего делами мэрии Херсона, общественного деятеля Екатерины Гандзюк Алексей Левин (Москаленко).

Соответствующее решение принял Шевченковский районный суд Киева, сообщила в Facebook пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган.

"Международный розыск одного из организаторов нападения, которое повлекло за собой смерть Екатерины Гандзюк, наконец разблокирован.

Екатерина Гандзюк krapka.club

Следственным судьей Шевченковского районного суда Киева сегодня, 20 мая 2019 года, вынесено постановление об избрании Алексею Левину меры пресечения в виде содержания под стражей", – написала она.

Уточняется, что постановление вступит в силу через пять дней. После этого, по информации Сарган, ГПУ предоставит экстрадиционный пакет документов украинскому бюро Интерпола, и Левин будет объявлен в международный розыск.

Алексей Левин Скрин видео "Слідство.Інфо"

Отметим, по версии следствия Левин, который ранее был судим, является ключевой фигурой в организации нападения на херсонскую активистку.

4 декабря 2018 года правоохранители заочно сообщили Левину о подозрении в причастности к убийству. В результате он выехал из Украины в Доминиканскую Республику.

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