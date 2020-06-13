Убийство Гандзюк: активисты заявили, что Мангер решил спрятаться от суда в больнице
Подозреваемый в заказе нападения на активистку Екатерину Гандзюк Владислав Мангер оказался в больнице. Но активисты считают, что таким образом он скрывается от принудительного привода в суд.
Об этом сказано в заявлении на странице инициативы "Хто замовив Катю Гандзюк?" в Facebook. По словам активистов, автомобиль Мангера заметили возле Херсонского областного кардиологического диспансера.
"Это именно то медучреждение, где главврач Олег Мазуряк собирается прятать Мангера от обязательного привода на судебное заседание об изменении меры пресечения", – сказано в сообщении.
Автомобиль подозреваемого заметили еще 12 июня, когда Мангер должен был находиться на судебном заседании в Киеве.
Как писал OBOZREVATEL, накануне стало известно, что расследование по делу убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк продлили до 29 июля в связи с выяснением новых, ранее неизвестных обстоятельств.