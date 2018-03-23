Убийство экс-депутата в Запорожье: задержан 17-летний подозреваемый

В Запорожье задержали подозреваемого в смерти экс-депутата Генического районного совета, учителя физкультуры Счастливцевской школы Константина Гурулева.

"Благодаря слаженной работе сотрудников прокуратуры Запорожской области, Запорожской местной прокуратуры №2, управления уголовного розыска ГУНП в области, сектора уголовного розыска Коммунарского ОП Днепровского ОП ГУНП в области, СУ ГУНП в области и Коммунарского ОП, задержан человек, подозреваемый в совершении противоправных действий, повлекших смерть экс-депутата Генического райсовета гражданина Г", – сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

Отмечается, что это был 17-летний житель Запорожья. 10 марта он нанес Гурулеву минимум два удара в область лица с целью ограбления. От этого экс-депутат упал на землю, после чего злоумышленник забрал у него мобильный телефон.

"13.03.2018 пострадавший в тяжелом состоянии доставлен в 5 городскую клиническую больницу экстренной и скорой медицинской помощи г.. Запорожье, где от полученных травм 14.03.2018 умер", – добавили в прокуратуре.

Злоумышленнику готовят подозрение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 121 "Умышленное тяжкое телесное повреждение", ч. 4 ст. 187 "Разбой" УК Украины, а также ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

"Санкция статьи за указанные преступления предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы", – резюмировали в прокуратуре.

Как сообщал "Обозреватель", 19 марта стало известно, что Гурулев трагически погиб в Запорожье. Отмечалось, что он должен был улететь с друзьями в Турцию, однако рейс был отменен, а экс-депутат пропал. По версии директора школы, в которой работал Гурулев, он был жестоко избит, а один палец был разрублен.

Позже, в полиции опровергли версию убийства, выдвинув свою версию произошедшего.