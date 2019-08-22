"Его покрывают": отец подозреваемого озвучил подробности убийства девушки в Харькове

Отец 16-летнего Данила Редина, которого подозревают в жестоком убийстве 26-летней харьковчанки, считает, что его сына пытаются подставить.

Об этом он заявил OBOZREVATEL. По его мнению, областное управление полиции Харьковской области покрывает третьего участника этого убийства.

"Почему-то скрывают парня, который в тот день был с ними. Он, кстати, совершеннолетний. Просто взяли и повесили все на моего сына, малолетку, ему всего 16 лет. И думают, что все им сойдет с рук. Я этого так просто не оставлю!", – рассказал Редин-старшый.

Денис Редин с сыновьями, старший – Данил, который подозревается в убийстве Инстаграм Данила Редина

Также отец подозреваемого назвал фамилию третьего парня. "Это Валерий Кандела, он сам с Луганской области, ранее судимый. А его мама, якобы сидела за убийство. И еще есть информация, что покрывают его с областного управления полиции, то ли с ОБНОНа, то ли еще откуда-то. Этот парень просто засланный казачок. Намутил ситуацию, но его покрывают и делают железобетонным свидетелем. Хотя со слов сына происходило все совсем наоборот. Убивал тот, третий парень", – уверяет Денис Редин.

Убитая Яна Шевченко, ее разыскивали больше недели www.facebook.com Жанны Шевченко

Правда, подробности убийства Редин не рассказал. "Я там не присутствовал", – сказал он на прощание.

Сам отец подозреваемого в прошлом – военный, служил в АТО в 2014-2015 годах. В 2016 году он был командиром отделения воинской части №3005, которая расположена в Харькове. Сейчас состоит в общественной организации "Ветераны АТО и патриоты Украины Новобаварского района Харькова".

Однако в 2008 году его задерживали в зале игровых автоматов, он был пьян и устроил там дебош.

Данила Редин Инстаграм Данила Редина

Данила Редин Инстаграм Данила Редина

Данила Редин Инстаграм Данила Редина

Защитник подозреваемого Данила Редина Юрий Бурма сказал OBOZREVATEL, что его подзащитный никого не убивал. Но от более подробных комментариев отказался.

Мама погибшей девушки Жанна Шевченко говорит, что Валерий Кандела действительно был с Яной и Рединым в тот злополучный вечер.

"Это произошло 29 июня, они прогуливались по городу, и вышли на трамвайный круг, это место, где у нас собирается молодежь. И уже тогда этот Редин сказал Валере, что будет Яну убивать. Валерий не воспринял это всерьез. Потом он позвал их с собой домой, якобы вынести им 200 грн. Яна у меня была очень острожная, она с опасными людьми не ходила. Но видимо поверила, и они пошли. Редин зашел в дом, а потом вышел уже переодетый в камуфляжную форму, со скалкой. И стал наносить удары Яне", - рассказывает Жанна.

По словам женщины, весь район тут запуган семьей Рединых. Отец Данилы, Денис Редин ранее работал в "Беркуте", он неоднократно участвовал в драках, о нем поговаривают, что якобы он убил двух человек и все ему тут сошло с рук, потому что вся Холодногорская полиция – это его друзья.

Данил Редин Инстаграм Данилы Редина

"Валерий испугался, он убежал и спрятался в яру, где слышал все крики Яны. Когда Редин понял, что дочь еще жива, хотя все лицо разбито, он начал бить по голове, а потом нанес удар ножом в горло", - говорит Жанна.

Также женщина утверждает, что яму для Яны редин вырыл заранее.

"Не было у них никакого конфликта. Эти малолетки жили рядом с домом, где Яна снимала квартиру. У нее были проблемы с замком и ей иногда приходилось влезать в комнату через окно, они ее подсаживали. И ходили там через ее подъезд. Никаких конфликтов или отношений у нее с этими малолетками не было. Она у меня не такая девочка была. Она работала парикмахером, потом в магазине, в последнее время ходила к брату, училась на компьютере, хотела у него работать", - говорит мама.

Погибшая Яна www.facebook.com Жанны Шевченко

Жанна Шевченко уверена, что местная полиция даже выкапывать тело дочери не хотела, собирались все спустить на тормозах.

"Я ходила к ним, спрашивала где моя дочь, они говорили, что ищут. Но уже тогда они знали, что случилось. Потому что Редин после убийства спрятался дома у друга, там он, подвыпив всем рассказывал в деталях как убивал Яну и как она кричала. Это дошло до полиции, и они его допросили. А потом, видимо вызвали папу. Тот за три дня продал свою машину. И только когда я уже стала поднимать всех на ноги, им пришлось доставать тело. Мы похоронили дочь только 12 июля. И два месяца редин ходил на свободе, пока дело не забрали в следственное управление области", - говорит Жанна.

Как сообщал OBOZREVATEL

В Харькове была жестоко убита 26-летняя Яна Шевченко (Криворучко). Родные больше недели разыскивали пропавшую еще 29 июня девушку. По словам матери Жанны Шевченко только через 10 дней полиция ей сообщила, что нашла тело ее дочери. Узнать Яну родные смогли только по тату на ноге. Ее лицо было обезображено, голова разбита, на теле обнаружили несколько ножевых ранений.

По словам мамы, убил дочь Данил Редин, с которым у нее возник конфликт. Бил скалкой по лицу, затем добивал ножом. Тело закопал сначала во дворе дома, а потом в яру за ним. А тем, что совершил, хвастался перед друзьями и даже водил их туда на экскурсию.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!