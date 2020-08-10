Убийство девочки в Яготине: полиция показала фото 15-летнего подозреваемого

Убийство 12-летний девочки в Яготине. Пресс-служба Нацполиции
Правоохранители показали фото 15-летнего подозреваемого в убийстве 12-летней Софии Недобой, которая исчезла в городе Яготин на Киевщине.
Снимок опубликовал Департамент уголовного розыска в Telegram 10 августа. Напомним, девочка пропала 9 августа, день спустя погибшую с синяками на шее нашли возле водоема.
"Поддавшись "животному" желанию и воле гормонов, пятнадцатилетний "друг" погибшей не выдержал отказа в сексуальных утехах, задушил несчастную ее же ремнем, а бездыханное тело покинул", – сообщили полицейские.
Подозреваемый в убийстве ребенка. Telegram / Департамент уголовного розыска
Скриншот
Скриншот
Как сообщал OBOZREVATEL, глава ГУНП в Киевской области Андрей Небытов рассказал, что убийству Недобой предшествовал конфликт на почве сексуальных домогательств со стороны подозреваемого. По данным источника, предварительно, парень не насиловал девочку.