Убийство девочки на Донбассе: бабушка обвинила ВСУ

Бабушка 15-летней Дарьи Каземировой, которая была убита во время обстрела поселка Железное Донецкой области, утверждает, что снаряд прилетел в их дом якобы от Вооруженных сил Украины, а не террористов "ДНР".

Об этом женщина заявила в комментарии телеканалу ТСН, который так и подал ее слова в своем сюжете.

На это также обратил внимание бывший редактор канала, журналист и историк Вахтанг Кипиани, который считает, что ТСН должны били вырезать слова женщины из сюжета.

"Я более трех лет работал редактором ТСН. И, если бы вчера пришлось бы готовить материал к эфиру, то, не колеблясь, вырезал бы со слов матери, это дебильное ватное утверждение о том, что стреляли "свои". Это не цензура, а гигиена и элемент национальной безопасности. Нельзя давать в эфир, смотрят миллионы людей, подобную полную ерунду, кто бы ее не сказал", - прокомментировал Кипиани ситуацию.

Как сообщал OBOZREVATEL, Даша готовилась к выпускному и жила у бабушки.