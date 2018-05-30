Убийство девочки на Донбассе: ГПУ получила новые доказательства вины "ДНР"

Генеральная прокуратура имеет запись радиоперехвата, на которой террористы обсуждают, кто именно стрелял по поселку Железное (Торецкое) Донецкой области, в результате чего погибла 15-летняя Дарья Каземирова.

Об этом заявил во время брифинга с главами Службы безопасности Украины и Национальной полиции при участии журналиста Аркадия Бабченко глава ГПУ Юрий Луценко.

"У нас, у прокуратуры, сегодня к вашим услугам есть радиоперехват того, как террористы обсуждают, кто стрелял по 15-летней девочке Даше. Мы вчера обнародовали результат осмотра места происшествия, где четко указывается на экспертизу того, что снаряд прилетел со стороны террористов. Сегодня имеем уже радиоперехват", - подчеркнул Луценко.

Он посоветовал, перед тем, как оценивать действия правоохранительной системы и Вооруженных сил по противодействию России, поинтересоваться точкой зрения украинской стороны.

Как сообщал OBOZREVATEL, Дарья Каземирова погибла в результате обстрела боевиков 28 мая. По словам журналиста Тараса Корниюка, ее убила мина калибром 122 мм с шахты Гагарина. В сети также обнародовали снимок погибшей.

29 мая Генеральная прокуратура обнародовала доказательства, отметив, что обстрел квалифицируется как теракт.