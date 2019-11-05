Пытался изнасиловать, сломал ребра и задушил: страшные детали убийства 14-летней одеситки

В Одессе похоронили школьницу Дашу Дробот. Ужасное убийство 14 летней девушки совершил 15-летний парень Кирилл О. Он учился с жертвой в одной школе №71, был старше ее на год, они с Дашей дружили уже два года.

Ранее Кирилла уже судили за грабежи. Сама погибшая девушка мечтала быть моделью, а в школе ее считали лидером. Подробнее в материале OBOZREVATEL.

Мечтала стать моделью

В одесской школе №71, где училась Даша Дробот, все сейчас в шоке. "Понимаете, это настолько для нас неожиданно, что весь коллектив в шоке. Даша училась у нас с первого класса, была хорошей ученицей, помогала во всем. Она такой прирожденный лидер. У нас ни к ней, ни к родителям ее никогда не было никаких претензий", – сказали OBOZREVATEL в администрации учебного заведения.

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Как рассказала одна из одноклассниц девочки, Даша всегда выделялась в классе. "Она хотела стать моделью, делала фотосессии и посещала модельную школу. Даша выглядела немного старше, была высокой, многие ребята на нее обращали внимание", – поделилась знакомая.

Даша Дробот Instagram Даши Дробот

Даша Дробот Instagram Даши Дробот

В социальных сетях школьница выкладывала свои фотографии, и даже представлялась моделью.

Даша в последнее время снималась в фотосессиях Instagram Даши Дробот

В тот день, 2 ноября Даша поехала с друзьями за город отдохнуть. Хотя мама отговаривала дочь, но она не послушалась и даже поссорилась с родными. Во время отдыха, девушка отошла с Кириллом от компании и исчезла. Друзья так и не дождались их и уехали домой. Только вечером, когда Даша не вернулась, ее мама забила тревогу и сообщила в полицию.

Даша мечтала стать моделью Instagram Даши Дробот

Сбегал из дома из-за проблем с отчимом?

Убийцей Даши оказался ее знакомый Кирилл О., с которым, по словам друзей, они дружили уже два года. Он учился в 9 классе этой же школы, а потом ушел в ПТУ. Как рассказала другая знакомая девушки, Даша дружила с Кириллом давно, и он относился к ней хорошо. Никто за ним не замечал жестокости.

"Никто не мог подумать, что он на такое способен. Знали, что он может подраться, знали, что летом он был 2 месяца под домашним арестом. Но к девушкам он относился хорошо", – говорит знакомая.

Никто не мог подумать, что парень способен на такую жестокость Instagram Кирилла О.

Знакомые говорят, что у Кирилла якобы были проблемы в отношениях с отчимом и с родным отцом, и когда те появлялись дома, то парень сбегал на улицу.

У Кирилла есть младший брат, ему 9 лет. Обоих воспитывает мама и отчим. Мама мастер ногтевого маникюра. Отчим увлекается байками, состоит в одном из байкерских клубов Одессы.

Судя по фото в Инстаграме мамы, семья живет в достатке. Тут много фотографий как семья бывает в клубах, кафе, ресторанах, в гостях у бабушки. Катаются на байках, ездят на отдых. Правда, на этих фото чаще присутствует младший брат, Кирилл намного реже. Мама все время подчеркивает как она любит своих сыновей и гордится ими.

Кирилл вместе с мамой Instagram Кирилла О.

В полиции показали окровавленный белый свитер парня, в котором он совершил преступление. Точно в таком же Кирилл на видео. Также в полиции он был в куртке с коричневой отделкой, точно в такой куртке его можно увидеть на многих фото.

В этой куртке Кирилла и задержала полиция Instagram Кирилла О.

Instagram Кирилла О.

Национальная полиция Украины

Отнимал часы и смартфон, потом продавал в ломбарде

Как рассказали в полиции, Кирилл ранее судимый за грабеж.

Еще 15 апреля этого года полиция разыскивала Кирилла, который сбежал из дома. А когда его нашли, то свой поступок он объяснил тем, что поссорился с родителями. Во время побега он гулял по улицам и ночевал в подъездах домов. Тогда полиция отметила, что противоправных действий он не совершал. Однако уже летом он дважды был уличен в грабеже и поэтому получил приговор.

Часто сбегал из дома и ночевал в подъездах Instagram Кирилла О.

Он умудрился в один день совершить два преступления. Сначала отобрал у несовершеннолетнего часы Skmei стоимостью 2200 грн. Мальчик оказался сыном чиновнцы Суворовской райадминистрации Одессы. А чуть позже во дворе школы №73 у мальчика отобрал телефон Samsung Galaxу J2, который продал в ломбард за 2000 грн.

Прокурор настаивал на том, чтобы взять Кирилла под стражу, но суд не согласился. В материалах дела говорится, что мама парня на суде обещала, что ее сын исправится. Она рассказывала, что воспитывала его с отчимом в материальном достатке. Но сын имеет норовливый характер, сбегал из дома, не посещал школу, поэтому состоит на учете в ювенальных органах.

В полиции показали окровавленную одежду, в которой Кирилл совершил преступление Национальная полиция Украины

Хотя мама привлекалась к админответственности за плохое воспитание сына с 2017 года. Ее обвиняли в том, что сын не учится, сбегает из дома. Но на суды она не являлась, а дела закрывались.

Сломал ребра и задушил

Дашу Кирилл убил с особой жестокостью. Он пытался ее изнасиловать, но когда у него это не получилось, он начал ее бить. У девушки были сломаны ребра, а причиной смерти стала асфиксия. У Даши множественные ссадины на голове и сломана подъязычная кость.

Дашу Кирилл убил с особой жестокостью Instagram Даши Дробот

Убийца забрал у девушки смартфон и окровавленным гаджетом явился к друзьям. Там его отмыли и продали, а на вырученные деньги купили наркотики. В состоянии наркотического опьянения его и застали полицейские, несколько часов он не понимал, что происходит.

В полиции говорят, что Кириллу О. грозит максимальный срок (от 15 лет тюрьмы до пожизненного заключения), поскольку ответственность за особо тяжкие преступления наступает с 14 лет.

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