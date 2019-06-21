Убийство Дарины Лукьяненко: суд принял первое решение по подозреваемому

В пятницу, 21 июня, Киевский районный суд Одессы взял под арест подозреваемого в убийстве 11-летней Дарины Лукьяненко.

Как сообщает УНН, подозреваемого взяли под арест без права на залог.

"Подозреваемому в убийстве (11-летней Дарины Лукьяненко) избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком в 60 суток, без альтернативы внесения залога", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL:

13 июня в Ивановском районе Одесской области пропала 11-летняя Дарина Лукьяненко. Девочка пошла на занятия в танцевальный кружок и исчезла по дороге домой.

Ребенка круглосуточно искали полтысячи человек: полиция, Нацгвардия, кинологи, спасатели, волонтеры, водолазы и пилоты.

19 июня было найдено тело Дарины. Сотрудники полиции извлекли голое тело ребенка из выгребной ямы в доме ее соседа.

Подозреваемого – 22-летнего Николая Тарасова – задержали. По информации полиции, он признался в содеянном.

В своих первоначальных показаниях Тарасов сказал, что душил девочку в коридоре, затем раздел, но якобы ничего не сделал. Ее тело он бросил в яму, а вещи облил бензином и сжег. По версии следствия, убийство было совершено на сексуальной почве.

21 июня прошли похороны 11-летней Дарины Лукьяненко, тело которой было найдено после почти недели поисков.

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