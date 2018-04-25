Убийство бизнесмена в Херсоне: озвучены версии

Следствие рассматривает несколько рабочих версий по делу об убийстве известного херсонского бизнесмена Игоря Пащенко.

Об этом сообщил на брифинге 25 апреля в Киеве глава Нацполиции Сергей Князев, отвечая на вопросы журналистов, передает УП.

В то же время он отметил, что по горячим следам злоумышленника не задержали, несмотря на объявленный план перехвата.

Также он отметил, что точные мотивы убийства пока не установлены.

"Есть несколько версий: бизнес-интересы, конфликт интересов с конкретными лицами в том числе", – отметил глава Нацполиции.

Как сообщал "Обозреватель", СМИ выяснили, что Пащенко стал известен в городе после конфликта с экс-мэром Владимиром Сальдо. История началась с его брата - Дениса Пащенко еще в Доминикане и длилась до сих пор