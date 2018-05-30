Покушение на Бабченко: Жириновский намекнул на следующую жертву Кремля в Украине

Одиозный российский политик, лидер ЛДПР Владимир Жириновский намекнул, что вслед за журналистом Аркадием Бабченко, которого пытались убить в Киеве 29 мая, могут ликвидировать еще одного политического беженца, экс-депутата нелегитимной Государственной Думы Илью Пономарева.

Кроме того, он цинично назвал покушение на Бабченко лишь попыткой очернить репутацию Российской Федерации. Своим мнением Жириновский поделился на личном Telegram-канале.

Скандально известный политик поставил инсценировку убийства журналиста в один ряд со смертями экс-дептутата Госдумы Дениса Вороненкова, российского оппозиционера Бориса Немцова, журалиста Павла Шеремета, а также с попыткой отравить шпиона-перебежчика Сергея Скрипаля. Однако, добавил он, никто из перечисленных персоналий не был ценен или опасен для России.

"Они были удобной мишенью, чтобы попытаться подставить нашу страну, преподнести их гибель как козни Москвы. Но, конечно, бросается в глаза, что больше всего подобных убийств происходит в Украине. И это свидетельство того, что в этой стране правит не демократия, а традиционная для этих земель махновщина. И на месте остальных русских политических беженцев, например, Ильи Пономарева, я бы задумался, безопасно ли им оставаться в Киеве", — угрожающе подытожил Жириновский, весьма неубедительно пытаясь свалить вину за произошедшее на украинскую сторону.

Как сообщал OBOZREVATEL, стало известно, что перед покушением на Бабченко в Киев приезжал киллер ФСБ, известный как "Валидол", или Валид Лурахманов (Александр Смирнов).