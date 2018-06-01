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"Убийство" Бабченко: Забужко объяснила, как Россия облажалась

1.7тЧитать новость на украинском

Спецоперация по российскому журналисту Аркадию Бабченко показала, что в Украине есть Служба безопасности, а вся эта ситуация заклала конец "андроповской эпохи" в наших спецслужбах.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявила писательница Оксана Забужко.

"По поводу самого Бабченко – говорить о нем неинтересно. А вот говорить об СБУ – это значительно интереснее! Это очень серьезная история, и она требует осмысления. Она продолжается и будет продолжаться. И, я бы сказала, есть надежда на конец "андроповской" эпохи! Ведь разбился миф о непобедимости "органов товарища Дзержинского", о "непобедимом ФСБ". Под эгидой именно этого мифа Россия бомбит, насилует, аннексирует и производит все, что ей хочется. И вот этот миф лопнул. Слава украинскому СБУ!" – говорит она.

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По ее словам украинцам удалось "ткнуть ФСБ пальцем и оказалось, что оно все трухлявое".

"Это произошло в формате "Запорожцы пишут письмо турецкому султану". ФСБ не просто опустили. ФСБ ткнули пальцем и оказалось, что оно все трухлявое. Извините, у нас два поколения украинцев живут под властью "Адъютанта и его превосходительства", "Семнадцати мгновений весны". Это огромная тема. Которая, обратите внимание, не слишком-то и озвучена и до сих пор не проговорена. Царила вера в то, что эти "органы" – всесильны. А оказалось, что все это – дикий блеф", - добавила Забужко.

Также она отмечает, что спецоперация это – прямое поражение России, которая просто облажалась.

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"Так облажаться, как они облажались – это надо уметь! И в Совете Безопасности ООН, и с этим за тридцать минут открытым уголовным делом. Там, в России, все гремело и клокотало. И можно было бы, чтобы оно еще несколько дней там погремело. Волну вкатили такую мощную!" – говорит Забужко.

Как сообщал OBOZREVATEL, о якобы убийстве Бабченко стало известно ночью 29 мая.

Сообщалось, что в него стреляли, после чего он "умер" в карете "скорой помощи". Информацию "подтвердили" в полиции, которая опубликовала "фоторобот" предполагаемого убийцы.

30 мая на брифинге в Киеве глава СБУ Василий Грицак сообщил, что все это было инсценировкой и речь идет о спецоперации СБУ по поимке заказчика убийства журналиста.

Читайте все новости по теме "Покушение на Аркадия Бабченко" на Обозревателе.

Тема
Покушение на Аркадия Бабченко
Персоны
Аркадий БабченкоОксана Забужко
Место
Украина
Объект
Служба безопасности Украины
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