"Убийство" Бабченко: Забужко объяснила, как Россия облажалась

Спецоперация по российскому журналисту Аркадию Бабченко показала, что в Украине есть Служба безопасности, а вся эта ситуация заклала конец "андроповской эпохи" в наших спецслужбах.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявила писательница Оксана Забужко.

"По поводу самого Бабченко – говорить о нем неинтересно. А вот говорить об СБУ – это значительно интереснее! Это очень серьезная история, и она требует осмысления. Она продолжается и будет продолжаться. И, я бы сказала, есть надежда на конец "андроповской" эпохи! Ведь разбился миф о непобедимости "органов товарища Дзержинского", о "непобедимом ФСБ". Под эгидой именно этого мифа Россия бомбит, насилует, аннексирует и производит все, что ей хочется. И вот этот миф лопнул. Слава украинскому СБУ!" – говорит она.

По ее словам украинцам удалось "ткнуть ФСБ пальцем и оказалось, что оно все трухлявое".

"Это произошло в формате "Запорожцы пишут письмо турецкому султану". ФСБ не просто опустили. ФСБ ткнули пальцем и оказалось, что оно все трухлявое. Извините, у нас два поколения украинцев живут под властью "Адъютанта и его превосходительства", "Семнадцати мгновений весны". Это огромная тема. Которая, обратите внимание, не слишком-то и озвучена и до сих пор не проговорена. Царила вера в то, что эти "органы" – всесильны. А оказалось, что все это – дикий блеф", - добавила Забужко.

Также она отмечает, что спецоперация это – прямое поражение России, которая просто облажалась.

"Так облажаться, как они облажались – это надо уметь! И в Совете Безопасности ООН, и с этим за тридцать минут открытым уголовным делом. Там, в России, все гремело и клокотало. И можно было бы, чтобы оно еще несколько дней там погремело. Волну вкатили такую мощную!" – говорит Забужко.

Как сообщал OBOZREVATEL, о якобы убийстве Бабченко стало известно ночью 29 мая.

Сообщалось, что в него стреляли, после чего он "умер" в карете "скорой помощи". Информацию "подтвердили" в полиции, которая опубликовала "фоторобот" предполагаемого убийцы.

30 мая на брифинге в Киеве глава СБУ Василий Грицак сообщил, что все это было инсценировкой и речь идет о спецоперации СБУ по поимке заказчика убийства журналиста.