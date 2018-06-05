"Убийство" Бабченко раскрыло две главные цели российских спецслужб - Луценко

"Расстрельный список" из 47 потенциальных жертв среди журналистов и блогеров, полученный в результате спецоперации по имитации убийства Аркадия Бабченко, свидетельствует о двух целях России в гибридной войне против украинцев.

Как заявил в Брюсселе 5 июня генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, в первую очередь это расплата за критику граждан России, журналистов, которые сейчас работают в Украине и критикуют Кремль, передает "Радио Свобода".

"Спецслужбы России мстят убийством за любое, как они понимают, предательство. События в Великобритании свидетельствуют, что эти методы живые не только в Украине", – заявил он.

Вторая цель попыток убийств на территории Украины, по мнению Луценко – посеять хаос.

"Вторая часть российского плана – это сеяние хаоса в Украине путем убийства журналистов как очень влиятельных лиц в украинском обществе. Операция была успешной, потому что у нас есть задержанный организатор, зафиксированы его связи с российскими спецслужбами, а также у нас есть список потенциальных жертв, которых украинское государство теперь защитит лучше", - пояснил Луценко.

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 мая стало известно об "убийстве" журналиста Аркадия Бабченко в собственной квартире. 30 мая на брифинге СБУ выяснилось, что это была спецоперация, и что журналист жив. Кроме того, спецслужбы выяснили, что Бабченко хотели убить за вознаграждение в $15 тыс.

После этого генпрокурор Юрий Луценко заявил, что помимо покушения на Бабченко в Киеве, преступные группировки планировали убийства еще 47 человек. 5 июня СМИ опубликовали данный список.