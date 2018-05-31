"Убийство" Бабченко: озвучены неожиданные данные о заказчике

Спецоперация с "убийством" Аркадия Бабченко является способом решить корпоративный спор между учредителями украинско-германского совместного предприятия "Шмайсер", руководителем которого является Борис Герман, названный заказчиком покушения на российского журналиста.

Об этом на своей странице в Facebook заявил журналист и блогер Владимир Бойко, отметив, что конфликт в СП "Шмейсер" возник год назад, когда оппоненты Германа договорились с Киево-Святошинского райуправления милиции о регистрации уголовного производства по признакам ч.3 ст. 190 УК Украины (мошенничество).

По слова Бойко, всего в Едином государственном реестре судебных решений он насчитал 25 постановлений, вынесенных следователями судьями в этом уголовном производстве.

При этом, как отметил журналист, "достать" Германа через полицию его оппоненты не смогли. "Судьи последовательно отказывали в избрании меры пресечения из-за малозначимости преступления", - написал он.

"И тогда заказ взял Департамент контрразведки СБУ. Судя по всему, речь идет о примитивно выполненной провокации, направленную на арест руководителя СП "Шмайсер" с целью забрать у него долю уставного фонда предприятия, которым он, по мнению его оппонентов, обладает противоправно", - утверждает Бойко.

"Все это было бы смешно, если бы не международный резонанс, который был вызван этой провокацией", - написал он.

Борис Герман

Напомним, о якобы убийстве Бабченко стало известно ночью 29 мая. Сообщалось, что в него стреляли, после чего он "умер" в карете "скорой помощи". Информацию "подтвердили" в полиции, которая опубликовала "фоторобот" предполагаемого убийцы.

30 мая на брифинге в Киеве глава СБУ Василий Грицак сообщил, что все это было инсценировкой и речь идет о спецоперации СБУ по поимке заказчика убийства журналиста.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне также всплыли интересные детали о семье Германа.