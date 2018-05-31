В Украине провели десятки постановочных "убийств": в МВД раскрыли подробности

В Украине за последние три года произошел десяток инсценированных правоохранительными органами "убийств", и все они помогли добыть доказательства преступления и наказать виновных.

Об этом OBOZREVATEL заявил советник министра внутренних дел Иван Варченко. По его словам, представители зарубежных стран просто не понимают, в какой ситуации сейчас находится Украина, где в последнее время также совершено десяток заказных убийств и покушений, следы которых ведут в Россию.

"Я бы хотел, чтобы в благополучных странах, чьи представители сейчас выражают озабоченность неправильной работой украинских спецслужб, ситуация оставалась бы такой же благополучной. Но Украина находится в другой политической, экономической и военной ситуации. В Украине только за последние четыре года можно насчитать десяток реализованных заказных убийств и покушений. Это убийство Амины Окуевой, покушение на Адама Осмаева, убийство сотрудников спецслужб Хараберюша и Шаповалова, убийство Вороненкова, Махаури, Шеремета. Покушение на Мосийчука, когда погибли невинные люди, покушение на Геращенко", - отметил Варченко.

Также он напомнил, что в стране за последние три года произошел десяток подобных постановочных убийств. "Если вы поищите в Интернете, то найдете информацию о десятке подобных преступлений. Да, там были менее резонансные личности, бизнесмены, адвокаты, обычные люди, которых заказывали близкие родственники ради наследства. И такие постановки позволяют следствию безупречно формулировать обвинение. И можно гарантировать, что судебный процесс закончится обвинением, а не оправданием, потому что не хватило доказательств. Подобную практику используют и спецслужбы других стран. Например, в Эстонии так "убили" полицейского. Тоже был резонанс, потому что он оказался жив", - говорит Варченко.

По его мнению, такие действия в деле Бабченко оправданы и тем, что спецслужбам удалось получить список возможных жертв из 30 человек.

"Этот список видели только несколько человек. Думаю, что ничего страшного не произойдет, если его все-таки обнародуют. Я не видел его, могу только предполагать, что там есть как российские граждане, которые прячутся в Украине, так и артисты, депутаты, пророссийски настроенные люди или проукраински настроенные. Ведь россияне теперь используют непрофессиональных одноразовых киллеров. Они ищут их среди недовольных ситуацией в стране. Тех, кто говорит, да я бы их всех поубивал! И берут на слабо, мол, вот тебе деньги реализуй свое желание. А в жертвы выбирают людей из очень широкого спектра", - подытожил Варченко.

Напомним, как сообщал OBOZREVATEL, Служба безопасности Украины опубликовала видео задержания в Киеве организатора "убийства" российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.