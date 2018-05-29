Убийство Бабченко: МВД составило фоторобот подозреваемого

Полиция составила фоторобот предполагаемого убийцы российского журналиста Аркадия Бабченко.
Фоторобот обнародовал в своем Facebook заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин.
"На настоящее время составлен фоторобот подозреваемого в убийстве Аркадия Бабченко. Устанавливаются свидетели и обстоятельства происшествия", - сообщил он.
По данным Аброськина, сообщение об убийстве бабченко поступили в полицию в 20:15.
В настоящее время на месте происшествия работают следователи и оперативники аппарата Нацполиции и ГУ НПУ в Киеве.
Как сообщал OBOZREVATEL, Бабченко убили вечером, 29 мая. Одной из версий, по словам нардепа от "Народного фронта" и члена коллегии МВД Антона Геращенко, будут действия российских спецслужб.
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