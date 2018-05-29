УкрEngРус
Регистрация
ГлавнаяБлоги

Убийство Бабченко: МВД составило фоторобот подозреваемого

3.4тЧитать новость на украинском

Полиция составила фоторобот предполагаемого убийцы российского журналиста Аркадия Бабченко.

Фоторобот обнародовал в своем Facebook заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

"На настоящее время составлен фоторобот подозреваемого в убийстве Аркадия Бабченко. Устанавливаются свидетели и обстоятельства происшествия", - сообщил он.

По данным Аброськина, сообщение об убийстве бабченко поступили в полицию в 20:15.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи и оперативники аппарата Нацполиции и ГУ НПУ в Киеве.

Как сообщал OBOZREVATEL, Бабченко убили вечером, 29 мая. Одной из версий, по словам нардепа от "Народного фронта" и члена коллегии МВД Антона Геращенко, будут действия российских спецслужб.

Читайте все новости по теме "Убийство Аркадия Бабченко" на Обозревателе.

Тема
Убийство Аркадия Бабченко
Персоны
Аркадий БабченкоВячеслав Аброськин
Место
УкраинаКиев
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
2
Смешно
0
Интересно
9
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наши блоги