Убийство Бабченко: МВД составило фоторобот подозреваемого

Полиция составила фоторобот предполагаемого убийцы российского журналиста Аркадия Бабченко.

Фоторобот обнародовал в своем Facebook заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

"На настоящее время составлен фоторобот подозреваемого в убийстве Аркадия Бабченко. Устанавливаются свидетели и обстоятельства происшествия", - сообщил он.

По данным Аброськина, сообщение об убийстве бабченко поступили в полицию в 20:15.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи и оперативники аппарата Нацполиции и ГУ НПУ в Киеве.

Как сообщал OBOZREVATEL, Бабченко убили вечером, 29 мая. Одной из версий, по словам нардепа от "Народного фронта" и члена коллегии МВД Антона Геращенко, будут действия российских спецслужб.