"Сатанинский троллинг спецслужб". Об убийстве Бабченко, токсичной России и новых угрозах

Известный российский журналист Аркадий Бабченко был дерзко убит тремя выстрелами в спину прямо на пороге арендуемой в Киеве квартиры вечером 29 мая. О том, почему есть основания полагать, что в совершении этого преступления мог быть заинтересован Кремль, том, какие шаги должна осуществить Украина, чтобы обеспечить своим гражданам хотя бы минимальную безопасность, а также о неизвестном ранее эпизоде, случившемся с Бабченко в начале русско -украинской войны на одной из позиций украинских военных, в интервью OBOZREVATEL рассказал старый знакомый погибшего, известный волонтер и блогер, офицер запаса МИРОСЛАВ ГАЙ.

Мирослав Гай

- Мирослав, могли ли вы назвать Аркадия Бабченко своим другом?

- Это было бы преувеличением. И я не совсем понимаю, почему наши СМИ уже вторые сутки пишут о том, что мы дружили. Мы не так много с ним общались на самом деле. Периодически переписывались, обменивались комментариями, поддерживали посты друг друга, потому что делали одно и то же дело. Имели схожие взгляды на Россию, ее агрессию в отношении Украины, роль в войне и перспективы.

Но в основном наше общение было виртуальным. Лишь раз встретились, чтобы выпить пива.

Еще одно, что нас объединяло - то, что и он, и я были на войне. Она нас, впрочем, и познакомила.

Аркадий Бабченко Facebook

- Как и где это было?

- Это было на Карачуне, в разгар боев под Славянском.

Мы - небольшой отряд будущего батальона имени Кульчицкого и 1 бат 95 бригады - находились в оцеплении на Карачуне. К нам уже нельзя было прорваться, потому что нас ежедневно бомбили, поэтому у нас начались перебои с питанием и с водой.

И тогда у меня возникла идея. Я позвонил Юрию Касьянову, волонтеру "Армии СОС", и предложил провести на Карачун воду, пробурить скважину. Он идею поддержал и с большим трудом, но разыскал смельчаков в Харькове, которые согласились ехать работать туда, где каждый день шли обстрелы, происходили бои...

Несмотря на то, что колонны к нам тогда не доходили, Касьянов с бурильщиками прорвались. Десантники помогли. А вместе с ними к нам приехали и два журналиста: Артем Шевченко и Аркадий Бабченко.

Вот тогда я с Аркадием и познакомился. И, поскольку вся эта идея принадлежала мне, меня же обязали и присматривать за журналистами.

Я сам в прошлом журналист, поэтому общение с коллегой стало для меня небольшой разрядкой там, на войне. Поскольку Аркадию было очень интересно все, что касалось нашего быта, того, как у нас там все устроено, где что находится - я ему показал все, что можно было показывать.

И тогда произошел один очень неприятный эпизод. Кое-кто из прибывших (не Аркадий) выложил тогда сделанную на Карачуне фотографию в свой Фейсбук, а пропагандисты с Life News ее взяли, сфальсифицировали подпись к ней - и распространили... Если честно, не хочется даже вспоминать эту историю.

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В результате Аркадия и его компанию сначала фактически арестовали, а затем, после вмешательства Юры Касьянова, их просто выгнали из позиций.

- Что было на том фото?

- Они выложили красивую фотку нашего военнослужащего и сделали к ней патриотическую подпись. А Life News заменил ту подпись на текстовку, что это, мол, убийца, снайпер, который работает с Карачуна...

Они исказили реальный посыл и сделали из этого фото резонанс. Фотографию увидела мама военнослужащего, она была шокирована, у нее чуть не случился сердечный приступ...

И в таких условиях никто особо не разбирался, каким образом та фотка вообще всплыла. Тем более, что у нас была четкая договоренность: не выкладывать никаких фото, пусть даже очень патриотического характера.

И для меня очень важно, что Аркадий никогда после об этой истории не вспоминал. Это было благородно с его стороны, потому что основным его мотивом было нежелание подобным рассказом навредить украинским военным.

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К тому же он считал, что в том инциденте в какой-то степени были виноваты и они. Он не успел остановить коллегу, хотя был опытным военным журналистом. И я какой-то степени понимаю их мотивы. Тогда было крайне мало информации с фронта, поэтому любая положительная весть несла людям надежду...

- Их хоть не били? До того, как хоть немного разобрались.

- Скажу так: мы, военнослужащие - люди достаточно строгие.

- Чем закончилась эта история?

- Когда их выгнали, выставили с позиций посреди ночи, я вызвонил Хоттабыча и Армена с ASAP Rescue, которые занимались эвакуацией - и они их фактически вывезли.

Фото, сделанное после событий на Карачуне Facebook

- Каким он был - Аркадий?

- Аркадий был очень добрым человеком. Беззлобным абсолютно. При том, что ему постоянно угрожали, при том, что он осознавал уровень опасности, из-за чего и покинул РФ - при всем этом он был очень добрым человеком. Даже когда сталкивался с несправедливостью, мог взорваться, но быстро отходил.

И вместе с этим Аркадий был умный. И имел бешеную жажду жизни.

Он последние три года не ездил на войну вообще. Все собирался, но так и не выбрался. Не мог собраться с силами. Не забывайте, Аркадий прошел 4 войны. Две - как военнослужащий. И как военный журналист. И в каждой войне он страдал физически. А тут еще и угрожали ему. А у него были дети...

Аркадий Бабченко с семьей Facebook

Аркадий очень любил свою семью. И он часто об этом писал. У него не все посты были политические или военные. Он обладал даром и мог так написать о том, как уехал на дачу, какую траву там видел, как классно искупался в реке или как прекрасно в его возрасте найти то, что он называл ЗОЖ (здоровый образ жизни), что это читали десятки тысяч людей . Бабченко был преисполнен любви к жизни.

- Он давно и достаточно жестко писал о правящем режиме в России. Но до недавнего времени жил там и никто его не трогал. Как думаете, почему Аркадия убили именно сейчас?

- Это должно следствие установить. Но мне кажется, есть несколько причин.

Аркадия убили в день гибели генерала Кульчицкого. Они с Сергеем Петровичем были немного знакомы и Аркадий сам писал, что он просился на борт того вертолета, в котором Кульчицкий погиб. Просто борт был перегружен и Бабченко не взяли. Что и спасло ему жизнь тогда, как выяснилось.

Это, скорее всего, совпадение - но очень странное. А мы все знаем, как гэбисты любят эти всякие символические штуки. Поэтому я бы не исключал версии, что это не просто так совпало.

Вертолет генерала Кульчицкого, в который из-за перегруженности не сел Аркадий Бабченко и который через два часа после того, как было сделано это фото, сбили террористы Facebook

Ну и потом, на фоне новости о дерзком убийстве российского журналиста в Киеве на задний план отошел целый ряд крайне важных для Украины событий. У нас полностью исчез с повестки дня саммит ООН. В информационном поле почти нет заявлений Штайнмайера. Эта новость перебила все важные стратегические вопросы безопасности.

Кроме того, может, дело в том, что они только сейчас смогли наконец до него добраться. Его же ждали. А это надо было изучить его привычки, определить примерный график возвращения... Это целый ряд мероприятий должен быть.

Ну и это такое демонстративное убийство накануне Дня журналиста, тогда, когда в Украине находятся иностранные представители. Это показательное убийство и для российских оппозиционеров, бежавших из РФ. Мы же видим, что Россия делает это не впервые. Отравление Скрипаля, убийство Березовского и его помощника, Литвиненко, Вороненкова...

Все эти преступления - максимально демонстративные. И все они совершены в отношении людей, которые либо публично осуждали РФ, либо бежали из нее.

И убийство Аркадия вполне укладывается в эту логику, в этот ряд показательных казней.

Что могу сказать? Это война. Нас будут качать. Сейчас РФ использует это, как информационный повод для того, чтобы кричать на весь мир, что в Украине убивают журналистов.

- Уже. Спикер МИД РФ Мария Захарова уже саркастически заявила российским оппозиционерам, что "пусть лучше вас преследуют в России, чем убивают в Украине"...

- Ну вот. Особенно для них это актуально после скандала вокруг ареста российского гражданина, возглавлявшего украинский филиал "РИА-Новости". Следком РФ открыл дело о гибели Аркаши уже через полчаса после убийства! Он еще находился в карете "скорой помощи".

Это - демонстрация. Как это было с "Боингом", как это было с отравлением Скрипаля, когда один из ведущих в эфире федерального телеканала прямым текстом заявил фактически, что такая же судьба ждет всех, кто бежал от России или перешел на другую сторону...

Это убийство - это плевок России. Они демонстрируют украинцам, российским оппозиционерам и журналистам, всему миру: мы убивали и будем продолжать это делать. И вы ничего не сможете сделать. Не сможете защититься. Нигде.

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И я думаю, мы все должны пересмотреть свое отношение к России. Мы до сих пор пытаемся противостоять ей цивилизованными методами - через суд, через санкции, через встречи в нормандском формате... Но мы имеем дело с убийцами, с психами, с маньяками. С людьми, которые ведут войну, не гнушаясь никакими методами.

Поэтому и мы, и мир - в заранее проигрышной позиции. Потому что мы действуем так, как действуют в цивилизованном обществе. А против нас - гопник с ножом. Который готов убивать. И мы должны научиться давать ему по зубам в ответ.

- Как?

- Наш ответ на любую акцию России должно быть в десять раз мощнее. Не высылать дипломатов - а проводить ряд арестов. Весь криминалитет, что понаехал из России, просто вылавливать и демонстративно депортировать или сажать. Мы должны зачистить Украину от любых российских агентов влияния. В СМИ. В бизнесе. В дипломатии.

Это надо прекратить! Прямо сейчас убивают людей. Убивают друзей Украины. Нагло, посреди Киева. Чуть ли не перед зданием СБУ. Это - пощечина. Демонстрация того, что наши спецслужбы бессильны. Это - привет от гэбни. Телами наших друзей, наших людей они устраивают кровавый, страшный, сатанинский троллинг.

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- Как думаете, будут сделаны какие-то выводы нашими спецслужбами после этого убийства?

- Здесь не только спецслужбы должны выводы делать. Потому что кто бы сейчас не возглавил СБУ - он ничего не сможет сделать, пока у нас открыты границы.

Да, мы не можем контролировать границу, потому что не хватает людей. Но мы могли бы, по крайней мере, не облегчать сюда проезд убийцам. Мы должны прекратить железнодорожное сообщение между Москвой и Киевом. Должны что-то сделать с автобусами, которые спокойно курсируют с оккупированных территорий в Россию и обратно через деокупированую территорию. Ну это же нонсенс!

Если ты убийца, тебе не надо выдумывать какой-то тайный способ проникновения в Украину. Не надо искать какие-то куриные тропки, как Савченко в свое время, когда она бегала в "ДНР/ЛНР". Нет! Ты просто садишься в автобус - и приезжаешь!

И пока это так - такие как Лусварги смогут спокойно сидеть в монастырях УПЦ МП. Такие как Гиркин смогут приезжать под видом паломников, проводить рекогносцировку, а потом завозить сюда оружие и людей.

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И ни один руководитель СБУ не сможет с этим ничего сделать. Поскольку у него нет инструментов. Он скажет: введите визы. Уменьшите культурные связи. Запретите на законодательном уровне ездить музыкальным исполнителям. Разъясните местному населению, что не надо ехать в Россию на Чемпионат мира по футболу, потому что их там могут арестовать или завербовать. Как это уже было не раз!

Мы должны предпринять элементарные шаги для того, чтобы выжить. А мы их не делаем. И я думаю, спецслужбы должны сейчас сделать брифинг и выступить с просьбой к президенту, к СНБО, к Верховной Раде с требованием обеспечить на законодательном уровне возможности организовывать нашу с вами безопасность. Хотя бы минимальную!

Так что здесь выводы делать должны не только спецслужбы. Выводы должны делать все мы.

- Мирослав, известно ли вам - Аркадий серьезно воспринимал те угрозы, которые поступали?

- Да, он воспринимал их всерьез. Мы говорили об этом. Поэтому он и поехал за границу из РФ.

- Почему же в конце концов он оказался в Украине?

- Его первая идея была вернуться в Чехию. Но у него там закончилась виза, надо было что-то делать. Плюс, надо было как-то зарабатывать деньги. А он - русскоязычный человек. Его не так хорошо знают в Чехии, но очень хорошо знают в Украине. Здесь ему предложили работу на телеканале АТР. Здесь он мог что-то писать, здесь он мог встречаться с людьми...

Хотя он ездил в Европу с выступлениями, с творческими вечерами. Проводил встречи, на которых осуждал путинскую агрессию, неоднократно подчеркивал, что теракты в РФ, когда взрывали жилые дома перед второй чеченской кампанией - это была спецоперация ФСБ. Он ездил по миру и об этом говорил.

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Он хотел вернуться в Европу. Но - финансы, виза, семья... Куча вопросов была. Поэтому он остался в Украине.

Хотя его предупреждали. И представители сектора безопасности, и коллеги, которые занимаются этими вопросами. Они предупреждали: Аркадий, в Киеве россиянам до тебя легче добраться, чем в Европе.

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- Он не обращался за защитой к компетентным органам?

- Насколько я знаю, нет.

- Просто сейчас много обвинений звучит в адрес СБУ: не защитили, не предупредили убийство... Но справедливы эти упреки, если человек даже не просил, чтобы его защитили? Не сообщил об угрозах?

- Знаете, если хотят убить - убивают.

Если в США хотят кого-то защитить, человек подпадает под программу защиты свидетелей. Это фактически изменение имени, жизни, уничтожение всех данных, которые о тебе есть в интернете, в базах данных. Это смена места жительства, профессии, иногда - даже внешности. Бывает, что человека прячут даже от его же семьи...

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Если вы хотите реальной безопасности - надо делать так, как делают в США. Но у нас это невозможно. Да я и не уверен, что Аркадий сам бы на такое согласился. Потому что он был публичным человеком. Ибо творчество и эти творческие вечера - это была определенная его миссия. То, что он мог делать, учитывая, что он давно уже не ездил на фронт.

Он не раз писал, что едет на войну, потому что должен сохранить жизнь. Потому что он имел семью. И хотел жить.

- У Аркадия не было иллюзий относительно РФ, верно?

- Никаких. Он все сформулировал. Он обо всем заявлял публично. Что Россия - это страна мрака. Что она погрузилась во тьму. Что убийства будут продолжаться. Он постоянно озвучивал фамилии людей, которых уже убил Кремль. Новодворская, Немцов, его коллеги-журналисты...

А теперь он занял свое место в этом мартиролог.

Он знал, насколько рискует. Но каждый второй его пост был о России, ее агрессии, о том, в какого монстра превратилась его родина. И хотя он не ездил на войну, чтобы не рисковать - не писать об этом он не мог. Потому что настоящий журналист не может молчать о действительно важных для него, для общества, для мира вещи. Потому что настоящий журналист - всегда на острие ножа.

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А Аркадий был настоящим журналистом. Поэтому писал. Поэтому ездил. Поэтому провозглашал целые манифесты про РФ.

За это его и убили.