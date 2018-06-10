"Убийство" Бабченко: защита готова назвать тайного куратора

Адвокат подозреваемого в организации покушения на убийство журналиста Аркадия Бабченко Бориса Германа Евгений Солодько планирует озвучить фамилию человека из спецслужбы, который якобы помогал его подзащитному.

Как сообщил он в эфире "Громадського радіо", имя он обнародует в понедельник, 11 июня.

"У меня есть данные о нем, но я их озвучу в понедельник (11 июня. - Ред.)", - заявил адвокат.

Известно, что человека из спецслужбы, который якобы помогал Герману, зовут Дмитрием.

По словам Германа, Дмитрий - его давний знакомый, и он обратился к нему сразу после того, как получил заказ из России об убийстве ряда людей в Украине.

"После того, как список был передан Дмитрию, ситуация немного успокоилась. Затем Дмитрий сказал, что убийства не будет и что он сам эту ситуацию локализует. И Борис абсолютно спокойно собирался 30 мая вылететь в Италию и вернуться 1 июня. Следствие это подтверждает, обратный билет был найден, его предъявляли суду. Борис был уверен, что с Бабченко ничего не произойдет, никуда бежать он не собирался", - рассказал Солодько.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее адвокат заявил, что Россия готовила госпереворот в Украине, а Борис Герман пытался помочь спецслужбам пресечь попытки россиян.

Напомним, на заседании Шевченковского районного суда Киева Герман заявил, что на самом деле не готовил покушение на Бабченко, а принимал участие в спецоперации Службы внешней разведки Украины по выявлению каналов финансирования российских диверсантов.

Вечером, 31 мая его арестовали на два месяца без права внесения залога. 1 июня стало известно, что сотрудники СБУ провели у Германа обыски и изъяли телефон.