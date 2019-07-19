Убийство атошника "Сармата": на допрос вызвали скандального нардепа

Народного депутата от "Воли народа" Александра Пономарева вызвали на допрос по делу об убийстве ветерана АТО Виталия "Сармата" Олешко.

Об этом сообщил пресс-секретарь Нацполиции Ярослав Тракало.

"Пономареву сегодня вручили повестку, его вызвали на допрос в Главное следственное управление Нацполиции на завтра (20 июля). В отношении 11 ранее задержанных людей досудебное расследование завершено. Сейчас они знакомятся с материалами уголовного производства. В ближайшее время дело будет передано в суд", – отметил он.

Народный депутат Мустафа Найем в Facebook добавил, что Пономарев вместе с еще одним народным депутатом Сергеем Валентировым (БПП) могут подозреваться в причастности к заказу убийства Олешко.

Виталий Олешко 24 Канал

При этом помощница нардепа Дарья Братанова сообщила, что Пономарева вызвали на допрос не по делу об убийстве Олешко.

"Никоим образом ни к Олешко, ни к Пономареву дело не относится. Это лишь повод сделать медийную картинку с искаженной информацией. Это очень похоже на использование админресурса и работу полиции в интересах провластного кандидата", – отметила она.

Братанова добавила, что нардеп явится на допрос: "Мы законопослушные граждане".

Также была опубликована копия повестки о вызове Пономарева в качестве свидетеля. Политика вызвали касательно уголовного производства №12018040700000699, которое полиция открыла 5 июля 2018 года.

Повестка нардепу Пономареву "Украинская правда"

В материалах этого производства речь идет об "организации вооруженной банды", разбойных нападениях, незаконном обращении с оружием и умышленном убийстве. Имя убитого скрыто, однако отмечается, что на него напали 31 июля 2018 года в Бердянске, застрелив из охотничьего ружья модели "ИЖ-49", 16-го калибра с заводским номером Д 50084.

Кроме того, в производстве о "вооруженной банде", в котором вызывают Пономарева, подозреваемым значится руководитель ООО "Надзвичайно гарні люди, 2008". Вероятно, речь идет о Михаиле Сигиде – подозреваемом в организации убийства "Сармата", который числится директором нескольких фирм со схожим названием.

Как сообщал OBOZREVATEL, 31 июля 2018 года в Бердянске Запорожской области застрелили активиста, бойца АТО с позывным "Сармат" Виталия Олешко, который боролся с якобы коррупционными схемами нардепа от "Воли народа" Александра Пономарева.

Позже подозреваемые в убийстве участника АТО и общественного активиста Виталия "Сармата" Олешко были задержаны возле Мелитополя.

7 февраля 2019 года полиция задержала бывшего бойца спецроты "Торнадо", который подозревается в организации убийства активиста Олешко.

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