Убийство Бабченко: названы мишени Кремля в Украине

Потенциальными жертвами российских спецслужб после убийства в Киеве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко могут стать представители российской политической эмиграции, украинские политики или сотрудники спецслужб.

Об этом в эфире ObozTV заявил нардеп от Радикальной партии Игорь Мосийчук.

"Под ударом находятся три группы: российские политэмигранты, украинские военные, офицеры из спецслужб и украинские политики, журналисты, которые являются врагами Кремля, и убийство которых может вызвать резонанс в обществе. В целом, вся антикремлевская рать", - считает депутат.

По его словам, ряд резонансных убийств говорит о том, что на территории Украины работает влиятельный сотрудник российских спецслужб, который координирует эти преступления.

"Я не следователь, чтобы говорить, кто убил, исполнителем может быть кто угодно. Но анализируя убийство Павла Шеремета, Дениса Вороненкова, Тимура Махаури, покушение на меня, убийство Амины Окуевой, вчерашнее убийство Бабченко, то у меня складывается впечатление, что в Киеве действует резидент российских спецслужб, который причастен к украинским силовым структурам, имеет определенное влияние и координирует политические убийства", - отметил он.

При этом Мосийчук напомнил о травле погибшего журналиста на родине.

"Вспомните, что Бабченко писал о том же Кадырове. Сам Бабченко заявлял, что российская власть обратилась к Кадырову с предложением его ликвидировать. Много таких разных моментов. Давайте дадим время поработать следствию", - добавил политик.

Кроме того, парламентарий считает, что Рада уже сейчас готова поддержать ввод визового режима с РФ.

"Эта инициатива не нова. На введение визового режима со страной-агрессором я настаиваю уже больше двух лет. Здесь должна быть воля СНБО. Я уверен, что этот вопрос в Раде соберет 300 голосов", - констатировал нардеп.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве вечером 29 мая в квартире на Никольско-Слободской неизвестный застрелил журналиста Аркадия Бабченко.

Выяснилось, что полиция Киева искала видео с камер наблюдения в доме, где жил Аркадий Бабченко, накануне его убийства, вечером 29 мая.

Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело об убийстве российского гражданина Аркадия Бабченко в Киеве.

Ранее в МВД одной из первых версий убийства журналиста озвучили действия российских спецслужб.