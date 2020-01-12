Убийство Амины Окуевой: журналисты назвали имя задержанного

По данным журналистов, одним из киллеров, которых задержали 12 января по подозрению в убийстве Амины Окуевой в 2017 году, является фигурант дел о двух других убийствах Игорь Редькин.
Об этом сообщается в материале "Страны". Указывается, что Редькин – гражданин Украины 1964 года рождения, ранее не судимый, проживает в городе Киеве.
Он вместе с подельниками проходит по другому криминальному производству и в процессе следствия выяснилось, что его ДНК совпадает с ДНК, оставленном на оружии, из которого убивали Окуеву.
Задержание подозреваемого в убийстве Окуевой
Национальная полиция Украины
Редькин и его подельники подозреваются в двух убийствах. В частности, в убийстве в 2016 году руководителя компании "Caparol Украина" Павла Зможного.
Также их подозревают в убийстве начальника управления рекламы и аренды Киевского метрополитена Павла Миленького, которого зарезали.
Отметим, что официально имя задержанного не называлось.
Игорь Редькин
Страна
Напомним, глава МВД Украины Арсен Аваков заявлял, что группа киллеров подозревается в ряде еще нескольких убийств.
Глава Нацполиции Игорь Клименко рассказал, что всего в состав преступной группировки, причастной к убийству Окуевой, входило семь человек. Часть из них задержали еще в сентябре.
Задержание подозреваемого
Facebook Арсена Авакова
Как сообщал OBOZREVATEL:
В июне 2017 года в Киеве совершили покушение на Адама Осмаева и его жену Амину Окуеву.
Киллера удалось обезвредить и задержать. После этого Окуевой была предоставлена госохрана.
Когда время вышло, супругам предложили продолжить государственную охрану, однако они отказались от нее.
Амина и Адам не были признаны потерпевшими после первого покушения.
30 октября 2017 года на Осмаева и Окуеву снова напали под Киевом. В результате Окуева погибла.
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