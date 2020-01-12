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12 января • обновлено в 17:21
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Убийство Амины Окуевой: журналисты назвали имя задержанного

7.1т
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По данным журналистов, одним из киллеров, которых задержали 12 января по подозрению в убийстве Амины Окуевой в 2017 году, является фигурант дел о двух других убийствах Игорь Редькин.

Об этом сообщается в материале "Страны". Указывается, что Редькин – гражданин Украины 1964 года рождения, ранее не судимый, проживает в городе Киеве.

Он вместе с подельниками проходит по другому криминальному производству и в процессе следствия выяснилось, что его ДНК совпадает с ДНК, оставленном на оружии, из которого убивали Окуеву.

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Задержание подозреваемого в убийстве Окуевой

Задержание подозреваемого в убийстве Окуевой

Национальная полиция Украины

Редькин и его подельники подозреваются в двух убийствах. В частности, в убийстве в 2016 году руководителя компании "Caparol Украина" Павла Зможного.

Также их подозревают в убийстве начальника управления рекламы и аренды Киевского метрополитена Павла Миленького, которого зарезали.

Отметим, что официально имя задержанного не называлось.

Игорь Редькин

Игорь Редькин

Страна

Напомним, глава МВД Украины Арсен Аваков заявлял, что группа киллеров подозревается в ряде еще нескольких убийств.

Глава Нацполиции Игорь Клименко рассказал, что всего в состав преступной группировки, причастной к убийству Окуевой, входило семь человек. Часть из них задержали еще в сентябре.

Задержание подозреваемого

Задержание подозреваемого

Facebook Арсена Авакова

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Автор
Богдана Васильченко
Темы
Убийство Амины Окуевой Криминал
Персона
Амина Окуева
Место
Украина
Теги
фотографии убийство
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Пофиг чи ни звезда,какая от нее была польза стране кроме обслуживания чеченцев????
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россия москва
россия москва
наградить героя и присвоить звания киборга.
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Похихикать Чисто
Похихикать Чисто
Рукакремля ????
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