Убийство Амины Окуевой: СМИ узнали имя возможного организатора
Подозреваемым в организации убийства Амины Окуевой является Салах Хумаидов – выходец из Чечни, которому уже объявили о подозрении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в полиции. Издание сообщает, что подозреваемый уже объявлен в розыск.
"Салаху Хумаидову вчера заочно объявлено о подозрении в убийстве Окуевой", – отметил собеседник.
Отметим, ранее сообщалось о том, что вероятному организатору заказного убийства добровольца АТО Амины Окуевой и покушения на убийство ее мужа Адама Осмаева сообщили о подозрении. В январе 2020 года предполагаемых исполнителей преступления задержали. По состоянию на 19 мая следственные действия продолжались, осуществлялись мероприятия по задержанию всех лиц, которые могут быть причастны.
Как сообщал OBOZREVATEL:
30 октября 2017 года под Киевом расстреляли автомобиль, в котором находились добровольцы АТО Адам Осмаев и Амина Окуева. В результате покушения Окуева погибла.
Национальная полиция Украины 12 января 2020 года заявила о задержании группы лиц, которых подозревают в совершении этого преступления.
Журналисты выяснили личность одного из задержанных. Им якобы оказался бизнесмен из Киева Игорь Редькин.
Правоохранители задержали еще одного человека из группы лиц, якобы причастных к убийству Окуевой и покушению на жизнь Осмаева.
Были раскрыты скандальные факты об убийстве Окуевой и покушении на ее мужа Осмаева, а также на народного депутата Верховной Рады Украины VIII созыва Игоря Мосийчука.