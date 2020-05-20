Убийство Амины Окуевой: СМИ узнали имя возможного организатора

Антон Малиновский Расследования 16:05, 20.05.2020 Обновлено: 17:09, 20.05.2020

Подозреваемым в организации убийства Амины Окуевой является Салах Хумаидов – выходец из Чечни, которому уже объявили о подозрении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в полиции. Издание сообщает, что подозреваемый уже объявлен в розыск.

"Салаху Хумаидову вчера заочно объявлено о подозрении в убийстве Окуевой", – отметил собеседник.

Отметим, ранее сообщалось о том, что вероятному организатору заказного убийства добровольца АТО Амины Окуевой и покушения на убийство ее мужа Адама Осмаева сообщили о подозрении. В январе 2020 года предполагаемых исполнителей преступления задержали. По состоянию на 19 мая следственные действия продолжались, осуществлялись мероприятия по задержанию всех лиц, которые могут быть причастны.

СМИ узнали имя возможного организатора убийства Амины Окуевой

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