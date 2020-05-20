Убийство Амины Окуевой: СМИ узнали имя возможного организатора

Подозреваемым в организации убийства Амины Окуевой является Салах Хумаидов – выходец из Чечни, которому уже объявили о подозрении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в полиции. Издание сообщает, что подозреваемый уже объявлен в розыск.

"Салаху Хумаидову вчера заочно объявлено о подозрении в убийстве Окуевой", – отметил собеседник.

Отметим, ранее сообщалось о том, что вероятному организатору заказного убийства добровольца АТО Амины Окуевой и покушения на убийство ее мужа Адама Осмаева сообщили о подозрении. В январе 2020 года предполагаемых исполнителей преступления задержали. По состоянию на 19 мая следственные действия продолжались, осуществлялись мероприятия по задержанию всех лиц, которые могут быть причастны.

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