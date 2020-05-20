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20 мая • обновлено в 16:39
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Убийство Амины Окуевой: СМИ узнали имя возможного организатора

  • Амина Окуева была убита в результате обстрела автомобиля, в котором она ехала со своим мужем, 30 октября 2017 года

  • В январе 2020 года подозреваемые исполнители были задержаны

  • В мае полиция объявила о подозрении вероятному организатору убийства – им оказался уроженец Чечни, гражданин РФ.

  • СМИ удалось выяснить его имя. Им оказался некий Салах Хумаидов

7.8т
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Подозреваемым в организации убийства Амины Окуевой является Салах Хумаидов – выходец из Чечни, которому уже объявили о подозрении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в полиции. Издание сообщает, что подозреваемый уже объявлен в розыск.

"Салаху Хумаидову вчера заочно объявлено о подозрении в убийстве Окуевой", – отметил собеседник.

Отметим, что ранее сообщалось о том, что вероятному организатору заказного убийства добровольца АТО Амины Окуевой и покушения на убийство ее мужа Адама Осмаева сообщили о подозрении. В январе 2020 года предполагаемых исполнителей преступления задержали. По состоянию на 19 мая следственные действия продолжались, осуществлялись мероприятия по задержанию всех лиц, которые могут быть причастны.

СМИ узнали имя возможного организатора убийства Амины Окуевой

СМИ узнали имя возможного организатора убийства Амины Окуевой

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Автор
Антон Малиновский Антон Малиновский
Тема
Убийство Амины Окуевой
Персона
Амина Окуева
Место
Украина
Теги
убийство добровольцы
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