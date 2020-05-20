Убийство Амины Окуевой: СМИ узнали имя возможного организатора

СМИ удалось выяснить его имя. Им оказался некий Салах Хумаидов

В мае полиция объявила о подозрении вероятному организатору убийства – им оказался уроженец Чечни, гражданин РФ.

В январе 2020 года подозреваемые исполнители были задержаны

Амина Окуева была убита в результате обстрела автомобиля, в котором она ехала со своим мужем, 30 октября 2017 года

Подозреваемым в организации убийства Амины Окуевой является Салах Хумаидов – выходец из Чечни, которому уже объявили о подозрении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в полиции. Издание сообщает, что подозреваемый уже объявлен в розыск.

"Салаху Хумаидову вчера заочно объявлено о подозрении в убийстве Окуевой", – отметил собеседник.

Отметим, что ранее сообщалось о том, что вероятному организатору заказного убийства добровольца АТО Амины Окуевой и покушения на убийство ее мужа Адама Осмаева сообщили о подозрении. В январе 2020 года предполагаемых исполнителей преступления задержали. По состоянию на 19 мая следственные действия продолжались, осуществлялись мероприятия по задержанию всех лиц, которые могут быть причастны.

СМИ узнали имя возможного организатора убийства Амины Окуевой

Как сообщал OBOZREVATEL:

30 октября 2017 года под Киевом расстреляли автомобиль, в котором находились добровольцы АТО Адам Осмаев и Амина Окуева. В результате покушения Окуева погибла.

Национальная полиция Украины 12 января 2020 года заявила о задержании группы лиц, которых подозревают в совершении этого преступления.

Журналисты выяснили личность одного из задержанных. Им якобы оказался бизнесмен из Киева Игорь Редькин.

Правоохранители задержали еще одного человека из группы лиц, якобы причастных к убийству Окуевой и покушению на жизнь Осмаева.

Были раскрыты скандальные факты об убийстве Окуевой и покушении на ее мужа Осмаева, а также на народного депутата Верховной Рады Украины VIII созыва Игоря Мосийчука.

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