Убийство 5-летнего Кирилла Тлявова: бабушку обвинили в плохом уходе за ребенком
В пятницу, 29 мая, суд в Переяславе-Хмельницком продолжил рассмотрение дела об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова, которое произошло 31 мая 2019 года.
Как сообщает ТСН, от семьи Кирилла на суд пришла бабушка. Перед заседанием мать обвиняемого экс-полицейского Ивана Приходько обвинила бабушку в том, что она якобы "неподобающе присматривала за ребенком".
"Заявила, что ее сына судят показательно, мол, "сажают мента, чтобы поставить галочку в ГБР, не удалось посадить двух, так посадят одного", – передает издание.
На суд пришли все четверо подозреваемых. Единственный из них сейчас остается в СИЗО – это Приходько. Именно Приходько инкриминируют убийство по неосторожности, остальным – хулиганство.
Бабушка Кирилла призналась журналистам, что ей сложно находиться в одном помещении с этими людьми. Она не верит, что убийцы ее внука будут наказаны.
Как сообщал OBOZREVATEL:
5-летний Кирилл получил ранение в голову во время прогулки возле своего дома в Переяслав-Хмельницком 31 мая прошлого года. Мальчик умер 3 июня в больнице, не приходя в сознание.
Полицейские, как выяснилось, были пьяными и просто "развлекались", стреляя по банкам.
4 июня суд арестовал двух полицейских, подозреваемых в убийстве ребенка, Владимира Петровца и Ивана Приходько. Однако они свою вину отрицали.
Вскоре подозрение объявили другу задержанных полицейских Дмитрию Кривошее. Четвертое подозрение объявили подростку, который также был на месте преступления.
В начале мая 2020 года Петровец и Кривошея вышли на свободу под залог.