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29 мая • обновлено в 13:05
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Убийство 5-летнего Кирилла Тлявова: бабушку обвинили в плохом уходе за ребенком

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В пятницу, 29 мая, суд в Переяславе-Хмельницком продолжил рассмотрение дела об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова, которое произошло 31 мая 2019 года.

Как сообщает ТСН, от семьи Кирилла на суд пришла бабушка. Перед заседанием мать обвиняемого экс-полицейского Ивана Приходько обвинила бабушку в том, что она якобы "неподобающе присматривала за ребенком".

Погибший Кирилл Тлявов

Погибший Кирилл Тлявов

"Заявила, что ее сына судят показательно, мол, "сажают мента, чтобы поставить галочку в ГБР, не удалось посадить двух, так посадят одного", – передает издание.

На суд пришли все четверо подозреваемых. Единственный из них сейчас остается в СИЗО – это Приходько. Именно Приходько инкриминируют убийство по неосторожности, остальным – хулиганство.

Бабушка Кирилла призналась журналистам, что ей сложно находиться в одном помещении с этими людьми. Она не верит, что убийцы ее внука будут наказаны.

Убийство 5-летнего Кирилла Тлявова: бабушку обвинили в плохом уходе за ребенком

tsn.ua

Убийство 5-летнего Кирилла Тлявова: бабушку обвинили в плохом уходе за ребенком

tsn.ua

Убийство 5-летнего Кирилла Тлявова: бабушку обвинили в плохом уходе за ребенком

tsn.ua

Убийство 5-летнего Кирилла Тлявова: бабушку обвинили в плохом уходе за ребенком

tsn.ua

Убийство 5-летнего Кирилла Тлявова: бабушку обвинили в плохом уходе за ребенком

tsn.ua

Убийство 5-летнего Кирилла Тлявова: бабушку обвинили в плохом уходе за ребенком

tsn.ua

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Тема
Убийство полицией ребенка под Киевом
Место
Украина
Теги
полиция убийство
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