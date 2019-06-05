Убийство 5-летнего Кирилла: копам предрекли максимум 5 лет тюрьмы

За убийство 5-летнего Кирилла Тлявова полицейским из Переяслав-Хмельницкого может грозить 5 лет тюрьмы, а не пожизненное заключение.
Такую версию озвучил в эфире ObozTV заместитель директора Украинского института исследований экстремизма Богдан Петренко.
Он обратил внимание, что смягчить ответственность может только чистосердечное признание.
"А на сегодняшний момент, я так понимаю, адвокаты и обвиняемые решили "играть в долгую", играть на то, чтобы вообще отвертеться от всех обвинений", – отметил эксперт.
Подозреваемые Владимир Петровец и Иван Приходько
Коллаж 24 канала
В то же время, напомнил Петренко, у обвиняемых есть два отягчающих обстоятельства – убийство ребенка и пребывание в состоянии алкогольного опьянения.
"Соответственно, они будут иметь верхнюю границу той статьи, которую им инкриминируют", – уверен он.
"Но не думаю, что это будет статья за умышленное убийство. Я не вижу тут оснований для умышленного убийства. Скорее всего, было убийство по неосторожности. Если я не ошибаюсь, это от 3 до 5 лет. Т.е. их к 5 годам могут приговорить", – предположил Петренко.
По его мнению, попытка инкриминировать обвиняемым статью об умышленном убийстве – это следствие всплеска эмоций, который произошел в обществе после убийства ребенка.
"Но, по-моему, как раз правоохранительные органы и прокуратура должны действовать в рамках закона", – подчеркнул эксперт.
Смерть 5-летнего Кирилла потрясла всю Украину
investigator.org.ua
Как сообщал OBOZREVATEL:
В пятницу, 31 мая, в городе Переяслав-Хмельницкий (Киевская область) 5-летний Кирилл Тлявов получил огнестрельное ранение в голову, когда гулял около своего дома.
3 июня ребенок умер в больнице, не приходя в сознание.
Как выяснилось, в мальчика попала шальная пуля. Рядом с его домом двое пьяных полицейских в свободное от работы время "развлекались" стрельбой по банкам.
Убийство ребенка потрясло всю Украину. Президент Владимир Зеленский пообещал, что виновные будут наказаны и он не допустит, чтобы дело "замяли".
Подозреваемые – старший сержант Владимир Петровец и лейтенант Иван Приходько
– были задержаны. 4 июня суд поместил их под стражу на 60 суток без права на залог.
Во время заседания оба прятали лица и уверяли, что ни в чем не виноваты. Они также отказались пройти тесты на алкоголь и не позволили провести экспертизу на наличие пороха на руках.
Прокуратура Киевской области квалифицировала действия обвиняемых по статье "умышленное убийство малолетнего ребенка, совершенное по предварительному сговору группой лиц" и "хулиганство, совершенное группой лиц с применением огнестрельного оружия".
Следствие пока не установило точно, кто именно произвел роковой выстрел. Появилась информация, что это мог быть 14-летний сын Владимира Петровца, который якобы стрелял вместе с отцом и его другом.
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