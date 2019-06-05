Убийство 5-летнего Кирилла: копам предрекли максимум 5 лет тюрьмы

За убийство 5-летнего Кирилла Тлявова полицейским из Переяслав-Хмельницкого может грозить 5 лет тюрьмы, а не пожизненное заключение.

Такую версию озвучил в эфире ObozTV заместитель директора Украинского института исследований экстремизма Богдан Петренко.

Он обратил внимание, что смягчить ответственность может только чистосердечное признание.

"А на сегодняшний момент, я так понимаю, адвокаты и обвиняемые решили "играть в долгую", играть на то, чтобы вообще отвертеться от всех обвинений", – отметил эксперт.

Подозреваемые Владимир Петровец и Иван Приходько Коллаж 24 канала

В то же время, напомнил Петренко, у обвиняемых есть два отягчающих обстоятельства – убийство ребенка и пребывание в состоянии алкогольного опьянения.

"Соответственно, они будут иметь верхнюю границу той статьи, которую им инкриминируют", – уверен он.

"Но не думаю, что это будет статья за умышленное убийство. Я не вижу тут оснований для умышленного убийства. Скорее всего, было убийство по неосторожности. Если я не ошибаюсь, это от 3 до 5 лет. Т.е. их к 5 годам могут приговорить", – предположил Петренко.

По его мнению, попытка инкриминировать обвиняемым статью об умышленном убийстве – это следствие всплеска эмоций, который произошел в обществе после убийства ребенка.

"Но, по-моему, как раз правоохранительные органы и прокуратура должны действовать в рамках закона", – подчеркнул эксперт.

Смерть 5-летнего Кирилла потрясла всю Украину investigator.org.ua

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